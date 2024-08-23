綜合港媒報導，美國新聞網站Axios引述3名消息人士報導，蘇利文27〜29訪中國，期間將與王毅會談，預計將為中國國家主席習近平與美國總統拜登，今年稍後可能舉行兩人最後一次會晤奠定基礎。美國白宮及中國外交部暫時未有回應。

習近平與拜登去年11月曾在美國加州舊金山舉行中美元首峰會。報到指出，拜登7月底宣布不尋求連任美國總統後，表示計劃在餘下任期花更多時間在外交事務上。

英國金融時報報導，蘇利文的訪問是雙方為穩關係所做出的更廣泛努力的一部分。由於南海、台灣等問題、美國技術出口管制和中國對俄羅斯的態度等分歧，雙方關係仍緊張。

報導引述美國官員稱，蘇利文和王毅將討論一系列問題，包括台灣問題、與科技相關的國家安全政策，以及美國對中國支持俄羅斯的擔憂。美國還將對中國在南海對美國盟友菲律賓採取的咄咄逼人的行動表示擔憂。

美官員預計，王毅將談及有關美國大選的問題。蘇利文則可能會說，他預計賀錦麗領導下的對中政策「將更具連續性，而非變化性」。

這位官員還說，蘇利文和王毅將討論拜登與習近平在明年1月美國總統離任前，進行最後一次接觸的可能性，並說，面對面會談「並非不可能」。他指出，兩位領導人都有可能出席11月的亞太經合會領袖峰會和20國集團峰會。