男神許光漢21日無預警透過經紀公司低調證實當兵消息，到成功嶺報到正式入伍，預計將服役1年，讓不少台灣、韓國影迷都感到非常震驚，在網上掀起討論。今（23日）經紀公司驚喜曝光多張許光漢曾拍過的花絮照，令粉絲們相當感動。

許光漢低調入伍震驚粉絲，紛紛哀號將有長達一年時間無法見到男神，經紀公司似乎聽到大家的心聲，大方曬出許光漢拍攝韓劇《無路可走：輪盤賭》時的一些庫存照，其中包括他穿著休閒外套開心比YA的手勢，也有他連上帶著特效血滴妝容，捧著蛋糕燦笑的帥氣模樣。

許光漢入伍，經紀公司曬庫存照一解粉絲對男神的想念。（圖／翻攝自 IG @ichi.ent.official）

許光漢給粉絲驚喜，入伍後透過經紀公司分享當時拍攝心情。（圖／翻攝自 IG @ichi.ent.official）

貼文中還特別標註了許光漢本人的 IG帳號，紀錄下當時他的拍攝心情：「結束了這一次難忘的任務，謝謝前輩們、謝謝所有工作人員，謝謝大家對Mr.Smile的支持！Keep Smiling(保持微笑)」。

照片曝光後，吸引大批粉絲搶看，感動吶喊：「謝謝公司發了光漢的照片」、「時此刻好需要光漢的更新發文」、「很想念光漢，祝福光漢在服役一切順利平安！我們等著他回歸！華麗登場！」、「多發點，這一年的庫存夠發嗎」。