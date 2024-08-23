近期氣勢如虹的樂天桃猿23日作客洲際，在老將林智平單場4安、上壘率百分百，加上先發投手肯特8局失1分好投，以6比1擊敗中信兄弟，拿下7連勝，距離下半季龍頭位置只差「黃衫軍」0.5場勝場差。

桃猿除了首局3上3下外局局都有攻勢，2局上林泓育安打後林智平敲出左外野2分炮，這是他本季首轟，距離上次開轟已是2020年4月16日、相差1590天，他也以39歲153天之齡打破陳金鋒的隊史最老開轟紀錄。

3局上林智平再敲出帶有1分打點的二壘安打，5局第3次上場則是靠選球上壘，接著2次打擊分別再打出二壘、一壘安打，單場4安「猛打賞」，上壘率更是百分百，個人貢獻球隊一半分數，獲選單場MVP。

桃猿從14日起就不知道輸球滋味，7連勝也逼近兄弟下半季龍頭位置，明天繼續作客洲際，推出洋投魔神樂先發，「黃衫軍」則是猛登應戰，桃猿也要挑戰追平隊史最長的8連勝並登上下半季龍頭位置。

而在台南進行的統一獅與富邦悍將3連戰首戰，獅隊在10局下滿壘時，靠著潘傑楷的「再見觸身球」，以4比3辛苦拿下2連勝，也讓張育成一度逆轉的2分炮成為空響。