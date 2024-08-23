26歲新生代女星王淨因主演電影《返校》爆紅，並陸續出演多部熱門影視作品，幾乎每個作品都有她的身影，因此日前有網友發文提問：「王淨有在挑劇本嗎？」想不到引起廣大網友討論，圈內好友柯震東也出面替她說話，對此，王淨則感動回應：「我想要更好。」

柯震東22日透過社群誇讚王淨真的很棒，「因為她很會挑劇本，又都是挑選了有進入大眾視野的戲，才會有了所謂每部都是王淨的感覺」，指出雖然觀眾看到每部作品都有王淨，但這意味著演員很有眼光，或是演技受到各個導演讚賞，才有辦法演到每部戲都能被看見。

柯震東暖心替王淨喊話。（圖／Threads@kaikaiko）

而王淨23日看到柯震東的暖心喊話後，也以多個哭臉符號表達感動心情，並害羞喊道：「你幹嘛這樣喇吼。」並坦言：「我很喜歡演戲，但更愛大家，很愛很愛，也會因此想要更好。（雖然最近的口頭禪是你不用成為一個特別的孩子也沒有關係的）因為擁有好多愛，所以今天的我是開心的我，每天的我都是開心的我。」感謝大家對她的鼓勵，「我會乖乖聽你們的話的！！！」

王淨深夜淚崩吐演戲初衷。（圖／Threads@_ginglebellaaa）

王淨2017年以電影《癡情男子漢》出道，隨後因主演《返校》知名度大開，並奪下第22屆台北電影獎影后，後來出演許多熱門影視作品，包含《瀑布》、《人選之人-造浪者》、《月老》等，更被外界稱為新生代破億女主角。