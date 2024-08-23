前交通部長李孟諺因10年婚外情請辭，外遇對象張姓女子也發布三點聲明，除了向李夫人道歉，也強調自己努力工作存錢貸款購入二手屋，與建商無任何關係，絕非李孟諺金屋藏嬌。前立委沈富雄發現，李孟諺事件爆發以後，李孟諺本人、元配、小三張女士這3個人都沒有在公開場合露臉過，而且沒有正式對外講過一句話，這才是經典之作。

沈富雄23日在政論節目《少康戰情室》中表示，這位張女士的聲明稿，前立委郭正亮非常佩服，郭正亮說他是教危機管控的，這篇文章是經典。他也覺得寫得不錯 ，但是沒有像郭正亮這樣「呵咾甲會觸舌（台語，意謂讚美有加）」 。

沈富雄接著表示，張女士的聲明稿好在哪一個地方？第一個，她道歉了，人妻、人母，講得真的非常周到；第二點 她講到認識李孟諺時，他是小官一個，她不是因為看到李孟諺已經升到那麼大的官，才愛他的。所以識人甚明，也就沒有始亂終棄，他們老早就結束了，何棄之有。第三點重點是金屋藏嬌，張女士說這個房子是她努力賺錢買來的，並沒有所謂金屋不金屋。

沈富雄發現，李孟諺事件爆發以後，李孟諺本人、元配、小三張女士，這3個人都沒有在公開場合露臉過，而且沒有正式對外講過一句話，這個才是經典之作，也就是很乾淨、很俐落，這篇聲明稿是唯一對外發聲的東西。所以大家如果自己心裡頭知道自己有未爆彈，不妨拿這事件去當參考，處理得非常漂亮。