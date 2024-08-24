彰化市中正路一段蛋黃酥名店23日晚間出現椅子部隊，警方獲報到場了解狀況。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市中正路一段蛋黃酥名店23日白天的排隊人潮綿延至永安街。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

中秋節還有20幾天，然彰化市中正路一段的蛋黃酥名店早在中元節之前即大排長龍，人潮帶來交通亂象。近日隨著代購價格水漲船高，今晚還出現代購業者僱用的椅子部隊在路邊卡位，左鄰右舍氣得報警。業者賣蛋黃酥賺到飽，卻得由轄區警方排定巡邏勤務維持交通秩序，讓人看了直搖頭。

彰化警分局今晚獲報，彰化市中正路一段與永安街口，即該地蛋黃酥名店周邊路邊有椅子部隊卡位，等待明天上午業者開店營業。代購業者僱用的椅子部隊在路邊或坐、或站排隊，已妨害該地交通，該分局隨即派遣巡邏警力到場處理。

員警到場，發現確有椅子部隊，但當時現場民眾排隊均依順序，尚無影響交通行為。轄區的民生路派出所強調，該所由每班次巡邏同仁前往加強周邊交通疏導、違規停車取締及勸導排隊民眾注意安全，同時也請商家協助排隊秩序管制。

今天有民眾在社群平台貼文，痛批蛋黃酥名店的亂象何時才能停止？店家賺錢賺到飽，留給當地只是交通亂象、滿地垃圾及吵雜人聲。

該篇貼文引發網友熱議，許多民眾直呼「講出我們的心聲」；更有人痛批，該店門口即是公車站牌，早在中元節之前就每天大排長龍，真的是亂上加亂。

近日代購業者已將該店的蛋黃酥價格在網路上哄抬到每顆80元至100元，代購價格隨著中秋節逼近而逐日攀升，代購業者除僱用銀髮族到場排隊，近來正值暑假，甚至有不少學生代購打工。

當地居民雖多數都哀號隨著中秋節越近，該地只會更亂，但也有居民說，可趁這波人潮做點生意賣東西，多少賺點錢。