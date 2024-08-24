Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》自2020年上映後大受好評，第4季又在近期熱映，不過，有網友發現女主角莉莉柯林斯(飾演艾蜜莉)，神似昔日花系列的混血美人席曼寧，沒想到網友竟然一面倒，直言席曼寧年輕的顏值根本完勝。

網路夯劇《艾蜜莉在巴黎》近日第4季正在熱映中，不少人對女主角艾蜜莉的外型個性、劇中穿搭以及情歸何處都是討論焦點。不料，卻有網友發現女主角神似年輕時的席曼寧，還將兩人的照片放在一起，但其他網友卻是評論一面倒。

有網友認為莉莉柯林斯(飾演艾蜜莉)和年輕時的女星席曼寧神似。（圖／Netflix提供、中時資料照）

擁有荷蘭血統的資深藝人席曼寧(右)，五官深邃精緻。（圖／中時資料照）

幾乎所有網友都支持席曼寧，紛紛留言「艾蜜莉哪有席曼寧漂亮！」、「曼寧姐聲音有磁性迷人，超喜歡」、「席曼寧的五官和韻味太出眾了，比不得比不得」、「席曼寧年輕時好美」、「席曼寧本人真的很美」、「席曼寧完勝」。

擁有荷蘭混血的席曼寧，年輕時豔冠群芳。（圖／中時資料照）

王淑娟的《花系列》大照片中，出現好久不見的席曼寧。（圖／FB@王淑娟）

將滿61歲的席曼寧，擁有荷蘭混血、五官深邃精緻，近年幾乎淡出螢光幕，2021年她驚喜現身《花系列》老友聚會，高齡熟女樣貌也才曝光1986年，她以電視劇《金色山莊》出道，後來在《花系列》中演活惡女、壞婆婆而爆紅。但熬夜拍戲加上作息紊亂、健康受到影響，她轉而加入慈濟幫助弱勢族群。對於生活，她喜歡喝咖啡放空、修佛，堅持不婚不生卻也十分享受單身的快活。