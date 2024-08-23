俄羅斯國防部週五（23）公告，作為俄國與土耳其達成的「諒解備忘錄」（Memorandum of Understanding）的一環，雙方在敘利亞東北部的哈塞克省（al-Hasakah）展開了聯合巡邏任務。俄土部隊在Seyrek檢查哨會合後，聯合部隊沿著事先規劃好的巡邏路線執行任務，巡邏路線長達30公里以上。考量到土耳其為北約第二大軍力國家，實屬罕見。

Russian and Turkish military patrol in northeastern Syria. pic.twitter.com/Azux0NWvBr — donco (@donco970) August 23, 2024

據俄羅斯國防部聲明，本次巡邏任務共有超過40名俄羅斯與土耳其部隊參與。俄方的車隊包括「虎式」、「颱風」戰術車輛和VPK-Ural裝甲車，而土軍則使用了土耳其防地雷反伏擊車（Kirpi）以及Otokar ARMA 8x8 輪甲車。

2024年8月23日，俄土聯合巡邏任務。（俄國防部）

在巡邏過程中，俄羅斯短吻鱷攻擊直升機（KA-52）與Mi-8直升機提供了空中掩護，巡邏的主要目標是監控該地區情勢，防止武裝衝突的再次爆發。為此，俄土部隊對距離邊界10公里範圍內的區域進行了巡視。

2024年8月23日，土俄展開聯合巡邏任務。（俄國防部）

巡邏按照計劃進行，未發現任何違規情況。完成任務後，土耳其軍隊經Seyrek檢查哨返回土耳其。俄國防部稱，本次俄土聯合巡邏的結果再次證明，俄羅斯軍隊在敘利亞阿拉伯共和國的駐紮，是該地區和平與穩定的保障。

8月10日，清晨，敘利亞東北部哈塞克省（al-Hasakah）由美國控制的哈拉布·吉爾空軍基地（Kharab Al-Jeer ）發生多次爆炸，目前尚未傳出人員傷亡報告或基地受損情況的具體細節。但由於該空軍基地8月6日美軍才調度了十幾架阿帕契武裝直升機（AH-64）進駐，因此備受矚目。