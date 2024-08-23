汽車金融公司和潤企業（6592）致力於環境永續發展，推動濕地保育行動已邁入第三年。2024年前進中台灣，成為首家企業攜手台中市政府農業局合作推動陸蟹巡守計畫，計畫包含「提升巡守隊員移動安全」及「提高民眾瞭解濕地與陸蟹守護的重要性」兩大永續亮點。

和潤表示，將捐贈反光背心及手電筒，守護巡守隊員的移動安全，同時舉辦志工體驗活動，號召同仁及民眾一起加入巡守隊行列，保護高美濕地生態環境，提升社會大眾對濕地保育的永續意識。

和潤指出，夏天是高美濕地觀光旺季，也是陸蟹從陸地區域移動至沙灘產卵的旺季，傍晚時間大量車潮導致陸蟹過馬時容易發生「路殺事件」。陸蟹在濕地生態系統中扮演關鍵角色，不但是食物鏈中的重要一環，還有助於土壤的通氣和養分循環，然而頻繁的路殺事件，嚴重衝擊陸蟹繁衍，因此「護蟹行動」對高美濕地有著重要的意義。

為守護陸蟹及高美濕地生物多樣性，和潤與台中市政府農業局、社團法人台灣野鳥協會共同推動陸蟹巡守隊，今年暑假更號召民眾共同參與，結合「生態導覽」及「護蟹行動」兩大活動，在專業老師的引導解說下，觀察記錄陸蟹的活動情況，協助陸蟹安全抵達沙灘，讓大朋友、小朋友一起度過難忘的永續之旅。和潤企業透過事後問卷調查也發現，陸蟹巡守計畫對於提高民眾永續意識有顯著效果，有超過8成參加者表示高度認同活動有助於認識濕地及陸蟹生態。

濕地除擁有生物多樣性的豐富價值，還具備自然碳匯的重要功能，展現了雙重的永續意義，和潤企業積極響應並實踐聯合國永續發展目標，號召各界夥伴共同支持濕地保育，未來也將持續推動多元的創新行動，促進生態永續發展的正向循環！