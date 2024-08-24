嘉中晚上辦桌吃平安宴，校長陳元泰與立委王美惠、張啟楷及嘉中關係人玩自拍。（廖素慧攝）

李文堂老師退而不休，助攻學生拿國際科展金牌。（廖素慧攝）

農曆7月中元祭拜好兄弟，嘉義市仍有「分區輪普」的傳統，嘉義高中今（23）日依習俗「白天普渡、晚上辦桌」，指導學生在國際科展摘金的退而不休李文堂老師30多年來都贊助金牌啤酒拜拜，助學生拿金牌，他還揭開嘉中普渡的緣由，與校樹雨豆樹下的黑影傳說有關。

嘉中今天擺設豐盛供品，由校長陳元泰帶領主管、教職員工普渡祭拜，為親師生及學校祈福，晚上辦桌，邀請各界吃平安宴。

退休校長何經、黃義春、劉永堂、退休主任葉清煌及教職員聚餐相見歡，嘉中傑出校友民眾黨立委張啟楷及民進黨立委王美惠、前法務部政次蔡碧仲、嘉義市議員陳家平、傅大偉、李奕德也到場餐敘，嘉中人及關係人歡聚一堂，熱鬧滾滾。

嘉中是國際科展的常勝軍，重要推手就是退而不休的李文堂老師，從2001年指導科展至今24年不輟，他說，前總統蔡英文執政8年，他帶領拿金牌的嘉中團隊3次到總統府接受表揚。

李文堂還說，嘉中從1993年開始辦普渡祭拜，他年年提供金牌啤酒，並到校參加拜拜，只有2016年因帶隊到瑞士參賽未能到校拜拜，就是表達祝福學生拿「金牌」的心意，心誠則靈。

李文堂還提到嘉中普渡的軼事，他說，早期校園不太平靜，值夜教職員工流傳校樹雨豆樹下有「黑影」，後來前校長陳金進於1993年首次辦普渡祭拜祈福，學校發展蒸蒸日上，「白天普渡、晚上辦桌吃平安宴」就傳承至今。