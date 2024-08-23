真的是閨蜜嗎？有女網友在網上提到，因和閨蜜都是大齡產婦，兩人都做了試管嬰兒的技術順利懷孕，豈料，當閨蜜順利生下孩子後，便嚴肅的對她表示「妳還要生？妳確定生得出來嗎？我是覺得妳要開始想一下」，讓她瞬間非常尷尬，但沒想到老公的霸氣回應，讓她內心直呼「我老公好帥！」。

一名女網友在「Dcard」發文，她提到和閨蜜因為都是大齡結婚，由於兩人都是高齡產婦，便彼此互相打氣努力備孕，閨蜜做了試管嬰兒的技術順利懷孕，也替對方感到開心，並對正在做試管的她打了一劑強心針，然而，閨蜜順利生下孩子後，卻突然嚴肅的向她說「妳還要生？妳確定生得出來嗎？我是覺得妳要開始想一下，想沒有小孩的生活如何？畢竟妳是高齡了，而且看我懷孕這麼辛苦？我是覺得妳不要生了啦」。

女網友聽到閨蜜一番言論後，感到相當尷尬，正當要回嘴時，老公卻突然回應閨蜜「那我們不打擾妳幫小孩把屎把尿了，哪天妳被小孩搞瘋、被小孩頂嘴，氣到不行，滑開限動看到沒生小孩的我們在爽喝咖啡、度假的時候，就不要嫉妒嘿！」。

女網友看到閨蜜的臉瞬間垮掉變超臭，但沒想到，老公在離開時再補一句「我覺得妳以後不要再跟我老婆聯絡了，我覺得妳只會講些偏激的言論，這樣對我老婆心情很不好。我會直接叫我老婆封鎖妳」，然而閨蜜卻開始反駁「我有講錯嗎？妳明明就高齡啊！生不出來正常好嗎？...」，她也說後續的內容沒聽清楚，當下只覺得「我的老公好帥！」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「這麼帥的老公都是別人的」、「或許是她感受過才叫妳不要生」、「這是閨蜜嗎？仇人還差不多，不管是產後憂鬱，還是沒有說話的藝術，這樣的人我也會封鎖，不再聯絡」、「閨蜜很有問題，就好像一起準備國考幾年，朋友終於上岸在那邊勸妳不要考了，妳確定考得上？」、「還沒生的都想生，生過的都勸別人不要生」、「好恐怖的閨蜜，妳們真的是朋友嗎」。