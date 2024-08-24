惟中國大陸經濟信心成長動能不足，產品組合改變，致營業毛利減少，加上陝西廠折舊攤提費用，影響營業利益表現。惟公司於降低利息成本下，同步優化匯兌幣別，產生借款評價利益挹注9,431萬元，使得單季稅後淨利率，較上季轉正，且較去年同期大幅成長至1.33％。

福貞上半年受惠農曆春節客戶備貨旺季效應，加上兩岸餐飲市場維持健康成長，帶動集團全廠鐵、鋁罐銷售額及填充業務均有增長，累計上半年合併營收42.07億元，年增10.87％，稅後純益1,635萬元，EPS0.07元，上半年稅後純益與EPS，皆較去年同期轉盈。

福貞新竹廠自去年優化換線生產效率，今年台灣整體飲料市場呈現利多走勢，推升新竹廠今年上半年營收提升，因上半年產能利用率提升，繳出上半年獲利成績單。

福貞致力於優化兩岸七大生產基地產線以提高產能利用率，並採用與原物料價格連結的訂價策略規避原料價格波動風險，維持第一、二季實際採購入庫成本穩健，以期第三、四季中秋節與農曆年節前提前備貨需求啟動，營收規模經濟效益顯現，帶動營業毛利優化表現。

受惠於中國大陸啤酒罐化率呈持續向上發展趨勢，帶動二片式鋁罐需求保持穩健增長，近年來福貞集團持續擴增營運版圖，福貞陝西廠於今年6月正式加入生產行列，產線以生產二片式鋁罐為主，產品涵蓋涼茶、啤酒及各式飲料罐。

目前在手客戶為中國大陸知名啤酒大廠，未來將積極爭取區域品牌客戶增加與長期訂單的機會，期在產能達滿載下，年產能達6億支空罐，實現年產值人民幣3億元目標。

展望下半年營運，福貞指出，今年第三、四季迎來中秋節與農曆年節等接續節慶商機，粥類飲品、蛋白飲品需求提升，推升馬口鐵罐的訂單需求顯現，可望為下半年營運增添新動力。

福貞表示，公司將持續掌握市場需求，積極維穩在手訂單及強化客戶關係。此外，公司亦持續優化產品組合，憑藉開發多元產品罐型與客製訂單的優勢，保持公司的競爭利基，全年合併營收目標可維持成長。