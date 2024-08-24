德國知名彩妝集團COSNOVA旗下明星姊妹品牌essence與 CATRICE，因推出多款平價又好用的美妝產品深受全球消費者的喜愛。這個夏天，essence與CATRICE將聯手出擊，在08月24日於台北ATT 4FUN推出《尋找我的「微甜女孩」》主題快閃活動！現場可以直接體驗essence與CATRICE的最新夏季彩妝產品，還有專屬閃亮粉嫩胖卡車與不同風格拍照牆供女孩們拍照打卡。此外，當天還邀請知名美妝KOL-許允樂擔任一日店長，與台灣的愛美女孩們同樂，這個周末快叫上好閨密一起來打卡，解鎖這個夏日成為「微甜女孩」的魔法。

【一日店長許允樂化身「微甜女孩」俏皮登場 無私分享愛美小密技】

在《尋找我的「微甜女孩」》快閃活動中，民眾可以在由粉嫩的胖卡車打造的行動化妝台上親身體驗essence與CATRICE的最新夏季彩妝系列，現場有最新的彩妝品盡情享用。完成體驗後，可以選擇喜愛的打卡牆拍照留影，記錄下屬於這個夏天的微甜瞬間，而且，只要拍照打卡並上傳至個人FB或IG，就有機會獲得超夢幻的客製化棉花糖！除此之外，快閃活動的最大亮點則是邀請人氣美妝KOL-許允樂擔任一日店長，與現場愛美的女孩們零距離互動，分享自己的妝容小心機！凡是在活動之間在ATT寶雅(POYA)購買essence或CATRICE相關商品，即可獲得精美彩妝小禮物。快來報名參加一起尋找專屬的微甜女孩力量，成為夏日最亮眼的風景吧！

【essence & CATRICE明星產品攜手打造夏日「微甜」妝容】

知名開架姊妹品牌essence 與CATRICE期望為全球的消費者能透過妝容來展現自己獨特的個性與風格。這個夏天兩個品牌更是推出自家長年熱賣的明星產品，打造專屬台灣女孩柔和不失個性的「微甜」妝容。台灣夏日天氣悶熱，女孩可以用essence宛若無瑕粉底慕斯打造霧面清爽底妝，再搭配超霧光蜜粉餅延長妝感。彩妝部分可以依照當日行程挑選，與男友的夏日約會就用essence 甜心迷戀腮紅餅打造猶如初戀紅潤氣色、搭配CATRICE 驚艷迷你5色眼影盤中的蜜桃眼影打造清新小女友感；與好閨密的周末時光就選CATRICE我型我塑多功能修容霜盤打造精緻立體輪廓，再加上CATRICE時尚隨身5色眼影盤打造深邃眼妝，輕鬆拍出美照。