今年夏天，迪士尼推出新片《追浪少女》，這部電影改編自一個真實的歷史故事。電影描繪了年僅20多歲的美國女泳將艾德力（Gertrude Ederle），如何在1926年挑戰英吉利海峽，成為第一位完成此壯舉的女性。艾德力曾在1924年的巴黎奧運為美國贏得了一枚金牌和兩枚銅牌。然而，她的雄心並不止於奧運會的泳池。她渴望更大的挑戰——橫渡英吉利海峽。這個計劃在當時被認為是瘋狂的舉動，英國《倫敦每日新聞》甚至在她出發前嘲諷：「女性永遠是運動場上的弱者」，但艾德力用她的行動狠狠回擊了這種偏見。

艾德力在冰冷的海水中奮鬥了14小時31分鐘，成功抵達英國金斯頓海灘。更令人驚訝的是，她的成績竟然比前五位完成橫渡的男性還要快兩個小時！然而，偉大壯舉背後，艾德力也付出沉重的代價。她從小罹患麻疹，導致聽力受損，再加上長時間浸泡在海水中的壓力，最終她在35歲時完全失去了聽力。儘管如此，艾德力並未因此消沉。她將餘生投入到為聽障兒童教授游泳的工作中，用她的經歷激勵著下一代。

游泳選手馬爾迪尼（Yusra Mardini）游過愛琴海勇救18名難民。（圖／美聯社）

與艾德力相比，尤絲拉·馬爾迪尼（Yusra Mardini）的故事更加貼近現代社會的動盪現實。馬爾迪尼出生於戰火紛飛的敘利亞，她從小與父親一起學習游泳，並在15歲時代表敘利亞參加世界游泳錦標賽。然而，敘利亞的內戰讓她的游泳訓練變得無比艱難，但這些困難並未動搖她追逐奧運夢想的決心。

馬爾迪尼成為奧運史上首批難民代表隊的一員。（圖／美聯社）

2015年，17歲的馬爾迪尼和姐姐決定逃離敘利亞，她們搭上一艘超載的難民船，試圖從土耳其橫渡愛琴海前往希臘。然而，船在海上拋錨，幾乎要沉沒。馬爾迪尼和她的姐姐毅然跳入冰冷的海水中，游了將近三個小時，推著船將船上18名難民安全帶到希臘岸邊。這段經歷展示了她們非凡的勇氣，也為她贏得了參加2016年里約奧運會的資格，成為奧運史上首批難民代表隊的一員。此後，她成為聯合國難民署的親善大使，致力於為全球難民發聲。她的經歷也被Netflix改編為電影《The Swimmers》。

艾德力與馬爾迪尼，兩位女性跨越了不同時代和海洋，但她們的故事有著共同的主題：勇氣、毅力和無懼困難的精神。無論是1926年的英吉利海峽，還是2015年的愛琴海，她們都以非凡的勇氣向世界證明了女性的力量，並用她們的故事激勵著無數後來者。