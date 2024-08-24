這10年，台灣新創產業宛如是一片從乾涸草地蛻變為繁茂叢林的過程。「在10年前，根本不會有新創100大，因為你找不到（值得投資的）100家。」中華開發創新加速器總經理郭大經這樣形容台灣新創環境10年前的蕭條。

10年前台灣全年早期投資金額僅200億新台幣，2023年飆升到近900億新台幣，2024年第1季投資規模也有約160億新台幣。根據台經院FINDIT平台統計，2014年全台新創家數僅有2417家，到今年8月已超過7800家的新高，10年成長超過2倍。

台經院研究六所副所長范秉航分析，2019年後，國發基金推動天使投資方案，點燃投資新創的熱潮，另一方面，近幾年台灣相較全球景氣穩定，也形塑出好的環境供新創產業發展。他認為，台灣處於「資金覺醒的時刻」，「且開始往更早期項目去投資」。

事實上，2000年至2016年，包括被併購或首次公開發行（IPO）的成功出場新創不到20家，但2016年至今7年已逾30家。尤其近年沛星（Appier）、91APP、睿能創意（Gogoro）、玩美移動4隻獨角獸成功在海內外掛牌上市，給新創圈帶來激勵效果。

隨新創生態系日益活絡蓬勃，在創投邁入第40年之際，創投公會啟動「新創100大」計畫，從362家報名新創中，評選出100家最具投資潛力的公司。

《今周刊》與新創100大評審團團長邱德成共同分析這份名單，發現新創產業正產生質變——題材百家爭鳴、軟體新創熬出頭、AI成家家必備、半導體依舊是台灣強項。

擔任評審之一的達盈管顧創辦人方頌仁認為，當沛星、91APP、玩美移動這些軟體新創陸續站上國際舞台，讓台灣「軟」實力受肯定，他大膽預估，10年後台灣將有數十家純軟體公司登錄上市櫃。

此次入選新創幾乎以AI為標配。其中一個就是讓民眾看電視也能量測血壓與血氧的鉅怡智慧。《今周刊》從「新創100大」中精選6家新創公司，訪談創業家們在創業路上，如何一步步實現夢想。

2018年，吳炳飛在陽明交通大學電機工程學系擔任教授，創立鉅怡智慧時，可能沒想到自己的研究會吸引聯發科、台杉等A咖股東競相投資，成為台灣少數憑藉人工智慧（AI）技術，拿到美國食品暨藥物管理局（FDA）二級醫材認證的新創新星。

鉅怡智慧的技術獨到之處，在於可透過AI進行影像辨識，量測出心率、血壓、血氧等生理資訊。

2018年，聯發科邀請鉅怡去介紹技術，吳炳飛抱著有合作機會的期待，做了2小時的展示與說明，2019年，聯發科投資鉅怡7500萬元。

鉅怡的第一個指標客戶，是一家國際大廠。吳炳飛說，「2022年時，那家國際大廠寄了一台60吋電視機給我們，但技術細節都沒給。」吳炳飛明白，鉅怡智慧得證明軟、硬體整合的本事，讓電視鏡頭能幫用戶量測健康，「我們就用1個月搞定，現在（該國際大廠）很多中高階電視都採用。」鉅怡財務長黃柏曄說，該國際大廠如今是第1大客戶，貢獻5成營收。

成功把AI技術從實驗室推向市場，吳炳飛證明了教授創業，也能叫好又叫座。