25歲大陸新生代女星趙露思近年演出多部夯劇《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》，清新可愛的顏值，被封為「甜寵專業戶」，高人氣也受到許多品牌青睞，代言接到手軟。近日她拍攝服飾品牌畫報，帶著家中兩隻愛犬一起入鏡，可愛畫面曝光。

趙露思近日寵粉曝光一組工作花絮照，畫面中可見她頂著浪漫捲髮造型，臉上帶著精緻妝容，穿上帥氣黑皮衣，下半身則是搭配白色蕾絲蓬蓬裙，展現甜美夢幻氣質，兩隻狗狗「Doe」、「點點」也穿上量身打造的同款蓬裙一起入鏡拍攝，乖巧趴在趙露思身邊，盯著相機鏡頭的模樣萌翻天。

趙露思帶著兩隻狗狗穿同款衣服，一起拍攝畫報。（圖／翻攝自微博 趙露思）

貼文立刻引發超過54萬粉絲按讚，留言表示：「美美的寶貝，咱doe和點點的時尚感也是超絕哎哈哈哈哈」、「寶寶我能不能成為doe或點點」、「doe和點點時尚感隨麻麻(媽媽)了呀」、「狗被帶火的一生」、「時尚表現力拉滿，那嘟嘴抱狗的畫面，萌得不要不要的」、「太厲害了，趙露思的狗都有同款代言了」、「與自家狗狗的合拍時尚感爆棚」 ​。

事實上，趙露思的狗狗經常出現在粉絲視野中，不僅會陪著她一起直播，有時也會在片場陪著趙露思一起上班，如今還與主人一起拍畫報工作，也引發不少網友關注，還因此登上微博熱搜。據悉，趙露思初入演藝圈時，曾被網友酸「最胖女演員」，近年憑藉超強意志力努力瘦身，雖然外貌變化不時會引發爭議，甚至被質疑「動臉」，不過她也用精湛演技說話，演出的多部作品都成為熱劇，人氣持續攀升。