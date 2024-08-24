南韓啦啦隊「最強外掛」安芝儇去年加入中職台鋼雄鷹啦啦隊成為「WING STARS」成員，擁有甜美臉蛋和修長美腿的她，每每上場應援總能圈粉無數。如今她也已經來台一段時間，並於5月宣布移居高雄，因此她日前登上網路節目時，便提到了台韓啦啦隊的差別，並透露台灣粉絲讓她非常感動。

安芝儇登上網路專訪節目《Talk一杯》透露在台灣與南韓發展的差距，她坦言，雖然自己在啦啦隊的資歷較長，不過在南韓沒有太多受訪或是拍廣告、上節目的經驗及機會，所以來到台灣後體驗到很多第一次。

安芝儇透露台灣粉絲給予她支持與鼓勵，讓她很感動。（圖／翻攝自《Talk一杯》YT）

然而，對自己要求非常高的她，也提到會擔心自己表現不好，「常常對自己的表現不滿意，覺得很可惜」，且在南韓要面對認識10年的粉絲，所承受的期待值比較高，一旦沒有達到就會有惡評湧入，讓她壓力不小，但是台灣粉絲卻不同，「不管我做什麼，粉絲都很喜歡我，都很支持我，這點讓我很感動」。

此外，她也有談到，當初之所以會對台灣打開心房，是因為2019年來台參加桃猿隊「辣年糕趴」時，樂天女孩小鹿（林岱縈）對她十分親切。隨後當她被稱讚南韓啦啦隊表情管理能力時，安芝儇卻表示，其實自己在面對鏡頭上還是有些生疏，不過當站上應援台上就會展現自信的笑容，「不管那些鏡頭，還是面對觀眾，反而從他們身上得到很多力量」。