高雄三民區為傳統的房市熱區，不僅為高雄人口第二多的行政區，也坐擁台鐵、捷運等交通運輸優勢，區域內也有不少預售案正在進行中，信義房屋專家表示，三民區最大的優勢為生活機能發展成熟，很適合首購家庭入住，食衣住行、學區、交通都很完善，也因商圈發展較久，屋齡相對較高，有機會買到相較新興重劃區域價格實惠的房屋。

信義房屋高三區協理周清源表示，三民區有別於其他新興重劃區的獨到優勢為因是高雄發展很久的地區，生活機能都已成熟，包括民生消費、學區等，便利性很高，區域以大量中古屋為主，因此房價相對穩定，購屋族群大多為自住需求；區域內素地並不多，但仍有部分預售新案推出，預售新案也拉抬中古屋的價格，也可望帶動區域內居民的換屋意願，出售舊屋換新屋挹注交易量。

周清源推薦，若是有剛性需求的小家庭很適合選擇三民區居住，主因在於小家庭不一定要買新屋，選擇機能成熟、發展穩定的區域，不論是小孩就學或日常採買都很方便，也因區域內屋齡高的物件多，相對公設比低，一定的總價預算下，可以買到比較大的空間，例如三民區的建工商圈，就是不錯的選擇。

信義房屋建工店專案經理徐啟文說明，建工商圈鄰近國立高雄科技大學、高雄市立高工等學校，周邊大學城的飲食機能完善，人口密集度高，更有24小時的家樂福量販店，從早到晚的生活便利機能，步行皆可達。

商圈以屋齡2-30年的大樓產品居多，單價約於28-30萬之間，若以標準三房加一個平面車位，總價1000-1200萬有機會購得；未來性的部分，徐啟文表示，區域內有2塊基地正在興建新建案，開賣後可望吸引換屋族群，而不僅區域內有輕軌行經，2028年捷運黃線也可望完工，屆時將增添交通機能，生活更加便利。