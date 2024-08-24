2019年，美國僅四分之一的消費者在好市多購買商品，短短五年，數字已經成長到三分之一，好市多也成為全球第三大零售商，僅次於亞馬遜與沃爾瑪。完善的會員制度讓每年續約率超過9成，甚至被紐約時報稱為「邪教」，好市多為何能夠獲得認同？關鍵在於掌握2大消費者心態。

■各類消費者，我全都要

紐約時報以專文分析好市多的成功之道，一方面滿足注重CP值，想省錢、撿便宜的顧客需求，另一方面也吸引「炫耀性消費」的族群，提供限量、罕見的商品，創造去好市多「挖寶」的想法，當去好市多消費成為生活中的一部分，甚至是潮流，會員黏著度將大幅提升。

龐大的生態系統與產品線，讓好市多能夠同時滿足所有家庭成員的需求，受訪者Shariah al-Abadi的家庭是一個典型的例子，爸爸Shariah al-Abadi腦中有各式生活必需品的清單，老婆跟女兒則是在推車放了一隻180公分泰迪熊大玩偶。

好市多在「食衣住行育樂」都有高度影響力，尤其是食品類別更是佔據領導地位，銷售量遙遙領先各大零售商，其中全球有一半的腰果銷售量來自好市多，就可以明白好市多的驚人影響力。

市場研究機構Packaged Facts分析師Jennifer Mapes Christ指出，2020年的時候約有25%的民眾會在家儲存不易腐壞的食品，現在已經成長到超過50%，雖然疫情是一項重要因素，另一方面氣候變遷與經濟不穩定也加速這樣的狀況。

好市多已經成為全球第三大零售商，成長速度之快。（圖／shutterstock達志）

■品牌信任大加分

好市多的商品讓消費者買單，良好的品牌形象也為其大大加分，專門為食品業訂定零售策略的Launchpad公司創辦人Jeremy Smith表示，「在美國人將大企業視為掠奪、壟斷的不友善環境下，好市多靠著高工資、周到的客戶服務，以及對誠信的堅持，受到尊敬。」

當美國消費者被問到信任哪間大公司時，好市多始終名列前茅，Jeremy Smith說：「他們銷售的商品與其他人賣的東西差不多，商品並不新奇，但好市多創造了一種文化。」

報導提到，好市多希望會員能夠感受到被尊重與聰明，以高品質產品、無條件退貨政策及愉快的客戶服務聞名，優於同業的員工薪水也讓公司運作穩定，麻省理工史隆管理學院教授Zeynep Ton就說，這有助於建立一支穩定、積極且有能力的團隊。

除此之外，高層低調的作風也讓好市多能夠免於一些風波，除了財報會議之外，高層幾乎不會對外透露內部運作的任何資訊，讓對手只能等到好市多開始做了，才知道他們策略是什麼。

好市多傾向從內部提拔員工，許多中高階主管都是從基層做起，在數十年甚至整個生涯執行相同的企業文化，員工擁有極高忠誠度，例如現任執行長Ron Vachris在好市多任職超過40年，一路從堆高機司機爬到管理層，就足以窺見「邪教」的魔力。