南韓啦啦隊新星李珠珢，近期不斷傳出來台消息，引發韓國網友極大討論。為此，就有熟知韓國文化的YouTuber指出，韓國啦啦隊正面臨4種處境，才會導致越來越多人嚮往台灣。

韓國YouTuber「挖系桑米西」拍片提到，自從李珠珢可能來台的傳聞曝光後，立刻在韓網論壇掀起爭議，有的人不滿球季尚未結束，卻有這樣的消息冒出來；但也有人表示，既然台灣的待遇這麼好，李珠珢能找到更好的條件是很正常的事情。

不過挖系桑米西分享，其實現今的韓國啦啦隊遇到的4大問題，包含「垂直的上下關係（學姐學妹制）」、「傳統保守的文化」、「嚴格高強度訓練」以及最嚴重的「薪資報酬」。

不少網友發現李珠珢（左圖中）、（右圖右）來台時，臉上露出幸福又開心的笑容。（圖／fubon_angels_official、沁沁IG）

挖系桑米西指出，在韓國的啦啦隊是以比賽場次記算，1個月的薪資僅有100萬韓幣（大約23000元台幣），已經比2024年公布的韓國最低工資200萬韓幣（約46000元台幣）還要低，即便是有資歷的啦啦隊，能加的薪水都很有限。

像是知名啦啦隊女神朴騏良，曾在節目中坦承，有時候月薪甚至不到100萬韓幣，她迫切地希望後輩們能夠穩定領取月薪，因為工作環境和待遇真的太辛苦。另外，也有跳過啦啦隊的YouTuber表示，還是菜鳥的那年，她1個月只有30萬韓幣（約7168元台幣）。

此外，挖系桑米西還引述了台灣媒體的報導，像啦啦隊總監豆芽曾爆料「啦啦隊年薪至少50萬！」再加上韓國啦啦隊來台灣後，受到極大的尊重與熱情，讓挖系桑米西不禁直呼：「這也是李珠珢或許在台灣笑得如此開心的原因！」