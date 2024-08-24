鄭伊健將於11月23日在高雄巨蛋舉辦的「HERE＆NOW演唱會」，等了37年，終於來台舉辦大型演唱會，有人不解問「你的黃金時間過了，為什麼現在才要來唱」？他認為，或許就是昔日的金曲累積了那麼多回憶，如今再唱，才能帶給觀眾更多共鳴，「就像打遊戲機一樣，『瑪利歐』到現在還是很紅，因為它一直在進步，跟我們當歌手一樣，以前做的事、唱的歌，也可以變化得更成熟更豐富，把它重新呈現在舞台上」。

鄭伊健外表高大有型，一直是大陸實境秀節目力邀人選，加上這幾年不少香港藝人轉戰大陸市場，曾出演「古惑仔」的陳小春、謝天華、林曉峰，之前登上《披荊斬棘的哥哥》大受觀眾喜愛。然而鄭伊健卻遲遲未接陸綜，他坦言：「應該不會（接），沒有這個想法。」自認不習慣從事長時間錄影的工作，雖這次來台宣傳上了幾個節目，「但經常做就沒有樂趣，跟當演員一樣，拍完就離開，不會一直拍」。

鄭伊健將於11月23日在高雄巨蛋舉辦演唱會。（羅永銘攝）

56歲的他，經歷前幾年的新冠疫情，想法和心態改變不少，包括自己以前其實不喜歡令他紅遍全亞洲的角色「陳浩南」，如今反而很喜歡，「現在用另一個角度去看，原來這是代表香港電影的一部份，以前拍片沒想那麼多」。演過那麼多黑社會電影的角色，害怕被定型？他笑回：「定型很久了！但我現在拍的電影都不關古惑仔，應該是年代不同了。」

想法因歲月歷練而改變，但他外貌身材數10年來幾乎沒什麼不同，年過50到底怎麼維持？鄭伊健突然戲精上身，雙手合十對媒體說：「這個功夫我傳授給你，就是『懶惰』。」隨後解釋：「很多人都說年經大了要更用力運動，其實不是這樣，要懂得什麼時候該停下來。現代人很忙，隨時拿著手機，其實要懂得『懶惰』，偶爾把手機放下什麼都不做。」透過這樣的方式保持身體能量。