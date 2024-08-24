台中小雲（化名）與阿德（化名）於民國105年登記結婚，婚後育有一女，並共同生活多年。但這段婚姻最終在113年5月17日兩人辦理離婚登記。離婚前，阿德察覺到小雲的行為異常，經追問，才發現小雲下載了交友軟體「omi」，並與一名暱稱「高山茶」的網友有曖昧對話。小雲這才承認出軌；阿德因此請求被告2人連帶賠償非財產上之損害100萬元。法院判賠30萬。可上訴。

阿德主張，他與小雲於民國105年8月28日結婚，婚後育有一女。然而，夫妻間的感情逐漸走向終結，最終於113年5月17日辦理離婚登記。阿德在離婚前察覺到小雲行為異常，且拒絕與他進行親密接觸，這讓他產生了懷疑。

在今年3月17日，阿德向小雲直接詢問是否有外遇行為，最初丈夫矢口否認，並主動將手機交給阿德檢查。然而，阿德在檢查中發現小雲手機內下載了交友軟體「omi」，並與一位暱稱為「高山茶」的網友有過對話，對話中小雲承認自己有外遇行為。此時，小雲才改口坦承與被告阿忠（化名）有不正當關係。

根據阿德的指控，被告小雲與阿忠兩人在外出用餐時，甚至將各自的女兒帶在身邊，更發生了牽手、接吻以及性行為等親密舉動。這些不當行為不僅發生在阿忠的車上，甚至還在阿德與小雲共同居住的家中發生。小雲不僅如此，還公然讓阿忠進入阿德所居住的社區，引發了社區居民的議論紛紛。這些舉動嚴重傷害了阿德夫妻的感情，並因此開始接受身心科治療。

另外，小雲曾在書面承認與阿忠的外遇行為，並向阿德承諾重新經營家庭。然而，這份承諾隨後卻變成了爭吵與離婚的導火線。根據阿德的訴求，這段外遇不僅破壞了夫妻間的信任，也讓他的生活陷入了深深的痛苦，因而向法院請求被告兩人連帶賠償非財產上之損害新台幣100萬元。

在法庭上，小雲對外遇的指控矢口否認，堅稱與阿忠僅是普通朋友，並無越界行為，甚至聲稱自己是在阿德的欺詐與脅迫下才寫下自白書。小雲指出，阿德曾表示不會對她提告，並承諾會撤銷相關指控，然而最終卻違背承諾，使得小雲認為自己遭到了不公正對待。

阿忠則與小雲的立場一致，強調雙方僅是普通朋友，並無超越一般社交行為的情況。

法院審酌，小雲與阿忠的行為已超越一般社交界限，構成對婚姻生活的嚴重破壞，且不屬社會通念所能容忍的範圍。最終，法院判決兩名被告需對原告給付慰撫金於30萬元範圍內，尚屬有據；逾此部分之請求，即屬無理。可上訴。