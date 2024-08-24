昨（23）日是823砲戰66周年，總統賴清德為此前往金門主持追悼儀式，並稱「未來如果要抵抗中國威脅，一定要團結一致」。不過，有眼尖網友發現，活動上的國徽竟然是歪的，這讓資深媒體人樊啟明直呼，金防部「該打屁股」。

賴清德昨天上午主持「823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮」，表示未來還是要傳承823砲戰的精神，同時，要有守護台澎金馬、捍衛中華民國的決心。而對於他的說法，大陸國台辦批評，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，是台海和平穩定最大威脅，是導致台海兵凶戰危、台灣社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。

臉書粉專「解讀國軍軍事新聞」昨晚間po出賴清德參加紀念活動時的多張照片，可看到他身後的國旗圖案，「青天」呈現擺正的角度，然而，「白日」卻歪向一邊，與「青天」有明顯不同，讓該粉專批評，金防部「請檢查一下吧」。而在稍後，樊啟明也在臉書發文，轉傳相關照片，並且痛批，賴清德第一次來，金防部竟擺了個變形的國徽？他們實在該打屁股。