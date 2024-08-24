台灣國旅慘淡，其中位於屏東縣的「墾丁大街」更成為眾矢之的，誇張的物價飽受爭議。為此，知名YouTuber儒哥決定召集好友親自實測，結果竟買到一盒要價100元的櫛瓜，而且打開來看只有6片，讓網友們搖頭表示：「看完更不想去了！」

網紅儒哥23日上傳新片，並以斗大的標題「六片櫛瓜居然要價$100！墾丁旅遊還有救嗎？！」請網友們一起評論看看。首先，儒哥上網訂的兩天一夜雙人床套房，雖然官網顯示原價6000多元，但優惠後只要980元，含稅大概1200元，這讓儒哥滿頭問號，猜測可能是受到近期輿論影響。

接下來一行人浩浩蕩蕩，決定以外國遊客、不計較任何價格的心態在墾丁大街購買食物，包含骰子牛、烤牡蠣、泰國胡椒蝦、鹽烤魚等等，總共花費了5560元，9人分食，平均1人600多元。雖然儒哥強調給觀眾們評價，但其實現場的人都對食物、份量、價格頗有微詞。

老闆直言目前通貨膨脹。（圖／YT@Ru儒哥）

也有老闆認為，是大家都想出國去玩，去體驗不一樣的環境。（圖／YT@Ru儒哥）

結果一打開要價100元的櫛瓜，眾人全被這一幕嚇傻了，因為裡面只有6片，讓大家不忍直呼，「哈囉！」、「那個是王母娘娘種的櫛瓜是不是？」有趣的是，影片中也有訪問到店家老闆，對於國旅慘澹的想法。

就有年長的老闆指出，這些都是以訛傳訛，其實是物價飛漲的問題，認為不是只有墾丁，而是台灣其他地區都是這樣，更表示墾丁地區房價，已經媲美台北市的東區，而在他身處的這棟房子，價值已經快要1億元。

也有年輕的老闆認為，民眾對國旅不是失望，而是已經玩膩了，因為現在可以出國，大家從YouTube上看到很多的旅遊資訊，就會漸漸覺得出國已經變成一種常態，比較多人想去體驗不一樣的地方。

9個人總共花費5560元，買了許多食物，但價格分量則見仁見智。（圖／YT@Ru儒哥）

最後儒哥一邊吃飯一邊做出結論，「大家也不要說對國旅哪麼失望，還是有滿多不錯的店家，等大家再去挖掘啊！」但影片一出，底下網友紛紛搖頭，「看了更不想去了」、「墾丁已經沒救了」、「櫛瓜太扯了，還好影片有拍到是哪間」、「墾丁還是停留在小時候的回憶就好。」