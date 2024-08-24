劉德華出道超過42年，是演藝圈內著名的「寵粉魔人」，相關事蹟數也數不完，先前傳出有名粉絲躲在入住飯店房間床底下，他發現後不僅沒有報警抓人，反倒做出暖心舉動，消息傳出後被眾人讚翻，但也慶幸他好在平安無事。

劉德華過去接受訪問，透露2004年在大陸拍攝《天下無賊》時，趁著工作空檔找人到飯店按摩，按摩師在過程中聽到床底有聲音，立刻告知似乎有異狀，沒想到劉德華彎下身一看，真的有人躲在床下，而且是一個年僅16歲的粉絲，經過詢問後，才知道對方是從農村跑出來找工作，目的就是「離開農村的生活，希望可以有所發展」。

劉德華透露住的飯店床底下躲著一名粉絲。（圖／微博）

劉德華眼見粉絲躲在床底下，不僅沒有報警處理，還請了對方吃頓飯，甚至聊了大約一個小時，可見私下相當寵粉，眾人得知後紛紛表示：「這樣都沒報警還開導對方」、「這件事那年也是挺轟動的，可見劉德華對粉絲真的是特别好」、「還聊了一個小時！這也太溫馨了吧」、「還能聊一個小時，換個人早就報警或者把人趕出去了，劉德華確實是一個很好的人啊」。

劉德華透露曾被粉絲偷拍3天。（圖／微博）

此外，他表示有次拍戲時，有一部改裝過的化妝車，通常車用監視器鏡頭都會朝外面，某天卻發現鏡頭反過來，是朝著車內拍攝，這才意識到被瘋狂粉絲動了手腳「整整拍了我3天」，好在最後是有驚無險。