前立委郭正亮22日收到民眾反映，傳出基層員警跟公務員上個月前往南投受軍事訓練，教官疑是從烏克蘭調來的美國人。前空軍副司令張延廷表示，未來警察不僅要防護基礎設施，甚至可能還要能操作飛彈。前立委蔡正元卻認為，這些想像計畫，並不是現在烏克蘭的狀況，而是二次大戰的狀況，換句話說，我們用很落伍的模式，來訓練我們的警察。

傳出警察赴南投受軍訓，張延廷23日在中天《頭條開講 》節目中表示，一旦我們面臨打仗，軍隊恐不夠用，基礎設施包含水庫、電廠、配電所、儲油槽等相關，都是警察守護。因此現在要慢慢加種警察對基礎設施防護的責任，除了火力要加強，甚至可能還要能操作飛彈。

蔡正元認為，這些想像計畫，並不是現在烏克蘭的狀況，是二次大戰的狀況。換句話說，我們用很落伍的模式，來訓練我們的警察。解放軍如果要打我們的基礎設施，不會用步槍、機關槍、放炸藥爆破，直接400公里的火龍彈就來了，又便宜又快又準又好，利用北斗衛星導航，連準備都不用。一旦大陸的巡弋飛彈打過來，誰都逃不了。

蔡正元接著表示，烏克蘭教官教的是打城鎮戰，先決條件是空軍、海軍已經沒了，灘頭部隊也沒有了，才要城鎮作戰。萬一台北市要城鎮作戰，表示四周都已經被包圍了。