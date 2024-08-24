大陸有女子走在某街道上時，突然遇到2男子雙載騎車從她後方而來，並且就停在她面前，一瞬間她以為將要被搶劫，於是奮力地將身上的包包往一旁鐵門丟進去，豈料，事實並非她所想像的那樣，2男看了她一眼後，便拉開鐵門並將門後的包包拾起還給她，也讓她感到相當尷尬誤會了2男子。

「微博」上流傳一段影片「明目張膽的搶劫基本上絕跡了，小姐姐還挺謹慎」，從影片中可見，一名穿著白衣的女子走在街道上，突然後方來了1輛雙載機車停在她面前，當後座乘客下車後，女子以為自己要被搶劫，於是把身上的包包就往一旁的鐵門丟進去。

豈料，雙載機車的兩人看到非常傻眼，當女子要走開時，便看到後座的乘客將鐵門拉開，並且把女子的包包拿了出來還給她，這一況狀也讓女子誤會對方感到不好意思。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言認為，「哈哈，現在還有騎車搶劫的嗎」、「為什麼不晚上擺拍呢，顯得更真實一點」、「真搶，包包裡也就衛生棉之類」、「如果是真搶劫就更搞笑」、「擺拍挺無聊的」、「擺拍太明顯」、「女的反應，明顯擺拍」。