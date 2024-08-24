台中地檢署偵破九州博弈集團和刑事局三線二星警政監林明佐涉收賄洩密，23日依貪汙、賭博等罪將林明佐、集團總裁陳政谷等33人起訴；台中地院中午起召開接押庭，晚間裁定林、陳延押禁見。

台中地檢署偵辦九州博弈集團，發現陳政谷等人利用旗下公司開發的OnePaid、1177PAY等第三方支付系統收取438億餘元賭金、洗錢1853 萬餘元，更查出刑事局三線二星警政監林明佐擔任台中刑大隊長期間，涉當內鬼洩密給博弈集團，收賄逾4451萬元，中檢23日偵結，依貪汙、賭博等罪嫌起訴林、陳等33人。

台中地院23日中午起召開接押庭，晚間11點多裁定林、陳延押禁見；此外，前記者史鎮康被裁定500萬元交保，合併限制居住、限制出境、出海，家屬晚間急籌錢，8時多手牽愛妻離開地院，集團幹部張麗貞則裁定50萬元交保，合併限制居住、限制出境、出海，其餘幹部李孟修、劉宗奇、陳奕宏、洪文忠等人亦延押禁見。