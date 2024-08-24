「台灣第一名模」林志玲的老公AKIRA（黑澤良平），近期參加大陸節目《披荊斬棘的哥哥4》（簡稱《披荊4》）備受網友關注，近日迎來第2次公演，他與李克勤、秦昊組隊演唱周杰倫的〈蘭亭序〉；不過，該首歌林志玲早前也表演過，AKIRA還調皮模仿起林志玲當時的動作，讓網友看了都笑翻。

AKIRA在《披荊4》的第2次公演，要與秦昊、李克勤一同演唱〈蘭亭序〉，但他表示先前沒有聽過這首歌，於是秦昊為了讓他更熟悉這首歌，特地在休息時間翻出歷史影片，還強調「你應該聽一聽」，沒想到秦昊給他看的是林志玲2011年春晚的影片，讓AKIRA差點吐出口中的湯。

AKIRA見到林志玲的春晚演出，差點嘴角失守。（圖／微博 微博綜藝）

林志玲2011年春晚與周杰倫合作演出〈蘭亭序〉，周杰倫不僅在節目中展現唱功，還在間奏時現場表演大提琴，等到下段副歌響起，林志玲從布幕中驚喜現身，並帶來優雅的彩帶舞，舞姿十分曼妙，替整場演出增添不少華麗感；而看到林志玲的AKIRA，不只露出微妙表情，還調皮模仿林志玲的蓮花指，畫面相當逗趣。

AKIRA見到林志玲的春晚演出，學她的蓮花指。（圖／微博 微博綜藝）

影片曝光後，引來不少網友笑翻回應，「好可愛的姐夫」、「不得不說老黑有點可愛」、「舞蹈功底是真強，看一眼就模仿出精隨了」、「這個節目真的讓我對他改觀」、「模仿老婆的經典動作，愛意滿滿又逗趣」、「估計回家之後要向志玲姐姐請教了」、「再次驗證怪不得選他」。