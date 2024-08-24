柯媽媽（左起）、陳佩琪、黃珊珊、陳智菡。（資料照片合成）

對於民眾黨戰狼小姐姐陳智菡砲火四射；黃珊珊每開一場善後記者會，問題更多；柯媽媽說罵他們的人會被雷劈；加上陳佩琪看房子，資深媒體人尚毅夫笑稱，民眾黨女性主掌半邊天，這些人不是都把柯文哲往死裡推嗎？

民眾黨戰狼小姐姐陳智菡在臉書質疑，國民黨台北市議員游淑慧說，陳佩琪去看房子，所以「懷疑」柯文哲家裡堆滿現金。陳智菡不滿地說，所有現在正在看房、尋房的人，家裡都堆滿現金嗎？有沒有一種可能，人家是要用貸款的？

另外，對民進黨議員林延鳳指控陳智菡陪陳佩琪看房一事，陳智菡也反問林延鳳，「您是去市場買菜聽到的嗎？」身為一個議員，正事不做道聽途說，隨意指控、開口就造謠是可以被選民允許的嗎？

陳智菡稱，真不巧，她就是北投區選民，對本選區議員對選民子虛烏有的指控，表達強烈的抗議。「議員好大，但是我不怕，這種議員該被罷免吧！」

資深媒體人尚毅夫在《新聞面對面》建議，由陳智菡發起罷免，簽下軍令狀，沒有過就離開民眾黨！同樣地，民進黨也可以發動罷免黃瀞瑩，看誰比較快！「陳智菡來啊！」

尚毅夫也質疑，黃珊珊每開一場善後記者會，問題更多；陳智菡每天戰火四起，柯媽媽說罵他們的人會被雷劈，加上老婆看房子，民眾黨女性主掌半邊天，這些人不是都把柯文哲往死裡推？