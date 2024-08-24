為強化反裝甲部隊實戰化訓練，參謀總長梅家樹上將23日視導天馬操演整備實況，代表顧部長慰勉官兵辛勞，期許部隊深切了解操演目的與國軍去中心化運作目標，藉由務實的演練，提升部隊士氣與戰力，驗證平日訓練成果，鍛鑄堅實防衛戰力。

梅總長上午由相關聯參陪同，前往操演射擊陣地視導，提出工作指導，並犒慰官兵辛勞。

「命中不是操演目的，能在戰場上發揮最大功效才是重點。」梅總長表示，操演的目的是讓官兵熟稔射擊程序及要領，將實彈射擊經驗結合防衛作戰構想與戰場現地景況，利用地理環境的主場優勢，達成反裝甲部隊戰力最大化。

此外，梅總長指出，國軍朝著「任務式指管」、「去中心化」的運作方向改變，目的是希望從聯兵旅至基層士官兵，在面對指揮官賦予任務與使命時，皆能完成包括戰場決策與攻擊命令下達等獨立作戰能力，以遂行獨立防衛作戰任務目標。

梅總長強調，國軍面對的挑戰愈險峻，戰場複雜度與不確定性日益增加，去中心化運作機制將成為戰場上的利器，為達成此一目標，需要努力提升尊重與信任的軍人品格，使官兵願意相信幹部，長官也能信任部屬，有效建立部隊凝聚力，並強化部隊專業能力與執行力，同時結合敵情威脅想定及戰場現地景況，務實提升部隊士氣與防衛戰力，捍衛國家安全。