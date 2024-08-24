（圖：記者陳怡璿攝）
（圖：記者陳怡璿攝）

「八二三戰役」參戰前輩出席追悼典禮，除與戰友們相見歡，緬懷往昔從軍點滴，也與旁人分享戰役期間箇中血淚。其中，參戰老兵曾慶松驕傲地露出小腿，展示因砲擊所受的傷疤，正是他曾投身戰役的「榮耀印記」。

曾慶松表示，「八二三戰役」發生時，他年僅22歲，在「單打雙不打」的烽火歲月中，某天夜裡遭砲擊而受傷，當時小腿血流如注，因戰亂時期醫療條件有限，僅簡單包紮處理。即便當時感到痛不欲生，但能守住國家的安全與和平，他感到十分驕傲。

【紀念八二三戰役勝利66週年】戰地巡禮 邀參戰英雄憶榮光
【慶祝九三軍人節暨八二三戰役勝利音樂會】百年不變愛國精神 榮耀世代傳承
【歡慶九三軍人節】榮耀傳承 企業推優惠力挺國軍
#八二三戰役 #戰役 #典禮 #榮耀 #印記
無人機來勢洶洶 現代戰爭的革新者