洛馬馬里塔工廠至今仍在生產C-130J運輸機，且預計持續運作至2035年。（取自洛馬Flickr）

洛馬9日向紐西蘭交付該國首架C-130J運輸機。（取自洛馬網站）

美軍C-130在越戰時期執行空投任務。 （達志影像／美聯社資料照片）

美國洛克希德馬丁公司22日在喬治亞州杜賓斯空軍後備基地（Dobbins ARB）舉辦紀念儀式，慶祝C-130運輸機首飛屆滿70週年，並向4名任職超過一甲子的元老級員工致敬。廣獲多國青睞的C-130，創下史上運行最久的軍用機生產線紀錄，且至今仍在製造C-130後續機型，投入全球空投、醫療運輸、後勤補給等各式任務。

軍聞網站「Military.com」報導，C-130運輸機在1954年8月23日進行首飛，今年屆滿70年，洛馬員工22日齊聚在亞特蘭大北部郊區柯布郡馬里塔的杜賓斯基地內工廠，迎接這個大日子。

洛馬馬里塔工廠總經理麥克林表示，洛馬是柯布郡與整個亞特蘭大都會區的重要夥伴，每天都有各式C-130飛越柯布郡上空，進行飛行訓練或試飛，使當地充滿活力。而在本次全員參與的慶祝儀式中，洛馬也特別向4名任職超過一甲子的員工，致上最高敬意，感謝他們數十年來的貢獻與服務。

報導指出，自C-130運輸機1954年首飛以來，已有超過2700架同款運輸機交付給全球逾60國；1957年更創下年交付140架的紀錄；C-130多年來參與各式人道救援、醫療運輸、協助撲滅野火與軍事後勤等任務，立下無數汗馬功勞。

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C-130的發展史，最早可追溯至韓戰時期，美國空軍委託當時的洛克希德飛機公司（Lockheed Aircraft Corp），研發一款能將作戰部隊投射至小型機場的軍用運輸機。在加州柏班克工廠成功研發原型機以後，洛馬便將C-130生產線轉移至馬里塔。目前馬里塔工廠主要製造C-130J，儘管該廠年產量較過去有所下滑，但洛馬估計C-130J生產線至少將運作至2035年。