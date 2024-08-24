美澳海軍人員在斯特林海軍基地迎接「蘭德號」潛艦支援艦。 （取自DVIDS網站）

澳洲國防部22日指出，美國海軍維吉尼亞級核動力潛艦「夏威夷號」（SSN 776），將首度在澳洲接受由美澳海軍人員共同進行的「潛艦支援維修時期」（STMP）維護工程；這將是美國潛艦首度在澳洲進行維保，為「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）樹立新里程碑。

澳洲國防部表示，「夏威夷號」已抵達澳洲西部的斯特林海軍基地，而搭載美國與澳洲海軍潛艦維保與後勤支援單位的美海軍「蘭德號」潛艦支援艦（AS 39），也已於16日抵達當地。

美國海軍表示，「蘭德號」潛艦支援艦母港位於關島，根據AUKUS協議，美澳海軍今年1月就展開潛艦後勤維保的合作訓練，約30名澳洲海軍人員加入「蘭德號」潛艦支援艦行列，接受訓練，並一同返抵澳洲。此外，美國海軍也派遣一組團隊駐紮在斯特林海軍基地，與澳軍就潛艦維保等任務並肩合作。

接下來，「夏威夷號」潛艦將在斯特林基地接受STMP維護工程。30名澳洲海軍潛艦維保人員，將在美國海軍監督下，對「夏威夷號」進行維保，包含更新桅桿、液壓閥，以及模擬拆除重達3500磅（約1588公斤）的泵浦等，這也成為AUKUS的重要歷史時刻，除了持續深化美澳國防合作，更是澳英美在印太地區嚇阻威脅的關鍵一步。