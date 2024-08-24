大陸首款3A大作《黑神話：悟空》短短3天，在Steam平台賣出840萬套，收入高達4億美元，其中80%為中國大陸玩家，不少遊戲實況主也在第一時間購買玩樂，但就有一名女實況主在遊戲途中念了一句話，竟慘遭封禁，讓許多觀眾傻眼。

大陸遊戲實況主「女流66」透過抖音直播遊玩《黑悟空》，隨著遊戲進程(影片約32分處)，他看到了一段經文，便將內容念了出來，沒想到念了不到2句，並稍微解釋一下後，就跳出「請遵守直播規範」警告，然後就遭到封禁。

「女流66」遭到封禁後相當慌張，也不明白原因，觀眾們也傻眼，幸虧10分多鐘後就解禁。不少人認為，會被封禁的原因應該是被平台AI判定在宣傳宗教：「你吃了太有文化的虧」、「這應該是全網第一個被封的」、「沒辦法，最近審查太嚴格了」、「先BAN，結果發現是大熱門黑神話，那沒事趕緊解了」、「國外紅了就會放寬了」、「念經被封真的是抽象」。

事實上《黑悟空》在海外掀起爭議，原因在於多名國外直播主在遊戲上市前夕，收到發行商示警，要求他們在直播中不得提及女性主義、新冠疫情、隔離以及中國遊戲產業政策、新聞、政治等相關話題，此舉引起知名遊戲主播班瓦(Benoit Reinier)不滿，直言人生中從未遇過此事，強調不會遊玩《黑悟空》，拒絕自我審查，對此開發商「遊戲科學」未有回應。