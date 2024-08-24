阿公阿嬤對於孫子孫女總是特別寵愛。有網友分享一段悲傷往事，多年前小表妹發生車禍，若不截肢就無法存活，阿嬤為此到廟裡向神明跪求願意用生命交換孫女健康，神明留下4個字後，孫女奇蹟康復，阿嬤卻真的離開人世。

網友在臉書社團「爆系故事館」發文，表示當年小表妹騎車，遭到違規貨車猛力撞擊，左腿當場被輾過，皮開肉綻開放性骨折，送院治療後，醫師直言左腿已經難以治癒，且恐怕會引發敗血症，導致生命危險，需要截肢才能保命。

一家人聽到後心情相當沉重，但阿嬤沒有氣餒，要大家集合一起去拜拜。隔天一家人到了廟裡後，阿嬤找來廟公讓神明降駕，突然間外婆開口「如果能夠讓我孫女的腳痊癒，願意用折壽來換」，此話一出一家人嚇壞，立刻上前阻止，但阿嬤不為所動，廟宮隨後拿著紙筆寫下「離開，留下」4個字讓阿嬤接下。

神奇的是小表妹自此之後以奇蹟般的速度復原，也避免掉截肢命運，半年後康復出院，連醫師都直言非常罕見，但小表妹出院沒多久，阿嬤就因為重感冒住院，更巧合的是，阿嬤的病床就是當初小表妹住院的床，過了一段時間，阿嬤就重病離世，一家人才意會到當初那張「離開，留下」字條的含意。

不少網友直言：「故事有洋蔥」、「最疼孫的果然是阿嬤」、「好難過的故事」、「希望表妹有所成就，不要辜負阿嬤」。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！