暑假接近尾聲，許多人早已開始規劃下一趟旅遊行程，準備啟程者也大有人在。美國旅行綜合資訊網站「聰明旅遊」（Smarter Travel）22日彙整了旗下團隊屢次克服各種行李打包挑戰所累積的招數，推出4大「專家級打包建議」，不僅簡化打包流程，還能增加物品收納空間，從周末度假到長途海外旅遊，讓整理行李不再是苦差事。

★招式一：使用衣物收納包（packing cube）。對於帶著背包與手提袋移動的旅客而言，這是「聰明旅遊」團隊力薦的好物，能夠避免所有物品積壓在背包或袋子底部，以防急著要找某樣東西卻遍尋不著而惱火不已。有的收納袋還具備壓縮功能，可以縮減衣物體積。

「聰明旅遊」建議，依照旅行性質需求，從兩種邏輯擇一歸類收納包的衣物，一種是按照旅行天數，一種是按照衣物類別。前者把每一天要穿的衣物放入個別收納包，後者則是按照上衣、褲子或其他類型的衣物各自分類收納。 依分類用途需求貼上標籤明確標示，就能快速找到物品，不必一一打開收納包查看。如果使用行李箱旅行，不一定要用收納包。

使用衣物收納包，可讓行李井井有條，容易翻找。（中時報系資料照）

★招式二：常備2隨身小包，隨時可裝入行囊。這是打包行李省時省力的好招。第1個小包是盥洗用具包，每次旅行返家後記得補足內容物。第2個小包是機上用品包，裝的都是航程之中常用物品，例如耳機、手部清潔液、充電線、護唇膏、衛生紙巾等等。這2個小包隨時備妥，每當要再度為旅程打包的時候，打包工程彷彿已經完成一半了。

「聰明旅遊」編輯群建議，使用行李箱打包衣物，「折」、「捲」可雙管齊下。（示意圖：shutterstock／達志）

★招式三：「摺疊」與「捲收」分進合擊。使用行李箱打包的情況下，這兩種收納法結合並用是最佳策略。毛衣、牛仔褲這類厚重衣物折疊平整置於行李箱底部，T恤、背心等輕薄的衣物捲起來一一疊放，最後把襪子、內衣、泳衣這類貼身小衣物塞進上述衣物之間的空隙。倘若要打包鞋子，不妨把襪子塞進鞋裡，可節省空間。

Smarter Travel提供的打包規劃表，可免費下載使用。（取自Smarter Travel官網）

★招式四：善用「打包規劃表」。行李箱袋空間很有限，能塞進去東西不能太多？出遠門或者出國結束行程返家，這才發現帶了很多沒用到的物品？「聰明旅遊」提供免費下載的打包規劃表（Packing Planner）是個方便的解決工具，根據旅途每天的規劃開立打包清單，可以防止帶太多東西，表格還能填寫天氣預報資訊與當天活動內容，有助於決定自己需要什麼樣的服裝與鞋子。

把旅程一天天拆解，可有效消除因為「以防萬一」而把不必要的衣物塞進行李箱的衝動。