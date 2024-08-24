扛住性別風波奪下奧運金牌的阿爾及利亞女拳擊選手凱利夫（Imane Khelif），在社群平台曬出新造型。（翻攝自IG/ imane_khelif_10）

《哈利波特》作者JK羅琳（JK Rowling）在巴黎奧運期間，多次在網路上發文，攻擊阿爾及利亞女拳手凱利夫和台灣拳后林郁婷的性別問題，凱利夫摘金後直接對她提告網路霸凌。凱利夫選擇提告後，JK羅琳一度被發現刪除了27條留言，怎料23日她再度發起新一波攻擊，轉發外媒報導，諷刺凱利夫「有時間化妝，不如直接公開DNA檢測結果」。

面對羅琳的指控，凱莉夫在奪得拳擊金牌後採取強硬態度，以加重的網路騷擾罪名直接向羅琳以及特斯拉執行長伊隆·馬斯克等人提出告訴，要求為其失當言論負責。

此外，凱利夫日前在社群平台Instagram發布reels短片，曝光自己的新造型，畫面中凱利夫先是朝著鏡頭揮拳，接著畫面一轉，凱利夫就畫上精緻全妝，粉色眼影、唇彩，身穿粉色碎花的洋裝，搭配搭配同色系的花朵耳環，頸上也掛著在巴黎奧運拿到金牌，對著鏡頭露出燦爛笑容。

時隔15天未公開發言的JK羅琳在稍早於個人社交媒體平台上再度發表看法。她分享了一篇外國媒體的報導，該報導將凱莉夫和林郁婷指為「男性拳手」，並敦促她們盡快公開進行 DNA 檢測以平息爭議。

JK羅琳在自己的貼文中引用在X引述《Reality's Last Stand》的文章，以諷刺語氣表示：「顯然，發起公關活動和塗抹大量的化妝品，所需時間和精力遠多於直接進行一次 DNA 檢測。」此舉再度引發輿論譁然，許多網友紛紛在該則留言下面聲援凱利夫。

對比凱利夫強勢開告，林郁婷近日也親自揭曉不提告的原因，表示反正非事實且自己也沒有受影響，仍拿到夢寐以求的金牌，霸氣表示：「就讓別人去收拾他們吧！」