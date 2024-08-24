美國獨立總統參選人小羅勃甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）23日宣布退選，轉而支持川普。外媒指出，小羅勃甘迺迪計畫改挺共和黨候選人川普，以在川普勝選後換取政府要職，此舉為角逐白宮大位增添了不確定性。

外媒報導，小羅勃甘迺迪在搖擺州亞利桑那州的退選記者會上表示：「我不再相信我有一條現實的勝選之路。」他目前民調支持率僅為偏低的單位數字。

川普20日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時已表示，小羅勃甘迺迪是「優秀的人」，若退選並支持他重返白宮，他對讓小羅勃甘迺迪在新政府扮演一些角色採取絕對開放的態度。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，根據「Race to the WH」21日公布的最新選戰分析，小羅勃甘迺迪的退出可能會讓川普在內華達州和北卡羅萊納州等搖擺州取得領先優勢。然而，這並不足以讓川普扭轉在亞利桑那州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州等搖擺州的選情。

媒體評估，小羅勃甘迺迪退出後，支持甘迺迪的共和黨和民主黨選民可能會將票投給本黨候選人。因此，民主黨和共和黨將極力爭取支持甘迺迪的獨立選民選票。然而，獨立選民通常較傾向於支持賀錦麗而非川普，因此甘迺迪退出後，賀錦麗可能贏得更多支持甘迺迪的獨立選民。