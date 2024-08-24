香港男神鄭伊健將在11月28日在高雄巨蛋舉辦《Here & Now鄭伊健演唱會2024高雄站》，他接受時報周刊CTWANT專訪時搞笑表示，「我都覺得奇怪，為什麼出道37年台灣一直沒有人找我開演唱會」？提到老婆蒙嘉慧時，透露自己最喜歡吃愛妻做的「しゃぶしゃぶ」（涮涮鍋），甜讚老婆很會挑選跟買食材，都能挑到最新鮮好吃的。

鄭伊健將在11月28日首度來舉辦大型個唱《Here & Now鄭伊健演唱會2024高雄站》。（圖／林士傑攝）

以電影《古惑仔》系列中陳浩南角色爆紅，鄭伊健直言自己以前不是很喜歡「古惑仔」這個角色，「在每個階段都有喜歡的演出角色，但現在回頭看覺得《古惑仔》系列真的是代表香港電影的一部分，以前在拍的時候沒有想到會變成這樣，沒有想到可以走得那麼遠」。

前年疫情期間，他曾來台long stay3個月時間拍攝劇集《百萬人推理》，鄭伊健透露明年上檔，屆時也會再度來台宣傳。他說當時拍戲不是每天開工，自己過著算是慢活的日子，很輕鬆，「有租Ubkie，會自己騎車出去玩，而且因為戴口罩沒什麼人認出來，就算有粉絲認出來也就是簡單打招呼」。

鄭伊健2022年來台long stay3個月時間，拍攝劇集《百萬人推理》。（圖／林士傑攝）

鄭伊健透露當時工作之餘會到處嚐鮮，到附近的餐廳吃早餐吃，有次跟工作人員打趣說好像沒吃到太多台灣美食，卻意外觸動工作人員的神經，立刻開了一長串美食清單給他，讓他非常難忘。而他也說當時自己騎著腳踏車穿梭在台北巷弄，意外在台北市信義區發現一間用蝦頭熬湯的拉麵，讓他一吃成主顧，「我自己排隊去吃過好多次，這次來台又特別抽空再去吃一次」。

以電影《古惑仔》系列中陳浩南角色爆紅，鄭伊健直言自己以前不是很喜歡「古惑仔」這個角色。（圖／林士傑攝）

鄭伊健說在家中主要是老婆掌廚，自己則是偶爾下廚，透露拿手好菜是煲仔飯跟牛排，他笑說好手藝都是看網路影片學來的，而愛妻蒙嘉慧吃了可是大讚「好吃！真的不錯」，但問到夫妻兩人誰的廚藝好？他則謙虛說：「媽媽煮的是最好吃啦！媽媽廚藝最好了。」透露至今鄭媽媽還是會經常下廚煮給家人吃，「有時媽媽看不過眼不行了，就會進到廚房說來啦！我來煮」。

現年56歲的鄭伊健，外型依舊帥氣，歲月並未在他臉上留下太多痕跡，被問平常有做什麼保養甚至是醫美？他突然搞笑表示：「這個功夫我傳授給你，就是『懶惰』，現代人很忙，隨時拿著手機，要懂得什麼時候該停下來。」透露自己不做醫美，但會固定拉筋，對吃不忌口，「沒工作就會比較放鬆多吃，但工作人員會提醒我胖了，身為藝人每天都要做運動，不只是因為外型，是對自己身體好，要保持訓練，不好的生活習慣要改」。

以電影《古惑仔》系列中陳浩南角色爆紅，鄭伊健直言自己以前不是很喜歡「古惑仔」這個角色。（圖／林士傑攝）

出道37年首度來台舉辦大型個唱，鄭伊健說演唱會將是原汁原味從香港搬來台灣演出，所以沒有安排國語歌曲，目前也沒有安排嘉賓上台。他曾多次自嘲國語不好，就連當年教他國語的敖君怡老師都曾打趣表示鄭伊健是所以港星學生中國語最爛的一位，對此他則反駁更笑回說：「已經有人贏過我了，但不能說是誰？」

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