「今年看到某個帳戶在一年內往來將近7千萬元，有些異常。」富邦金控金融安全部副總經理蔡佩玲14日在鷹眼識詐聯盟成果發表會後提到，她話鋒一轉地說，「先是透過AI巡查攔阻，銀行行員再去關懷異常帳戶持有者，對方說是早餐店做批發有大筆帳務進出，我們仍花了一些時間了解，對方才肯放棄沒有再有金額匯入轉出。」

這即是很常見的詐騙集團「人頭帳戶」案例之一，一旦這位帳戶持有者把錢轉出去，即涉及詐騙「幫助」共犯。

「被鷹眼識破提交給警方偵查後，民眾可能涉嫌違法吃上7年有期徒刑牢獄官司，還要被罰款500萬元，天下是沒有白吃的午餐，勿以為『借帳戶』收到幾萬元的紅包賺個便宜財，反而因小失大，得不償失。」刑事局偵查隊第七大隊長黃國師語重心長地說。

蔡佩玲及黃國師口中的「鷹眼識詐聯盟」，其關鍵核心「鷹眼防詐預測模型」，係指富邦金2021年底建置的AI偵測專利技術，並導入到台北富邦銀行，走到打詐第一線成為「鷹眼AI同事」。

刑事局偵查隊第七大隊長黃國師表示，投資虛擬貨幣的案件愈來愈多。（圖／黃鵬杰攝）

2023年10月進一步擴展為聯盟，從銀行代號004開始的台銀、土銀、上海銀、北富銀、國泰世華銀、兆豐銀、全國農業金庫、王道銀……到826樂天網銀等共35家金融機構加入，聯手警政署、數位發展部等公私部門，24小時與詐騙集團糾纏奮戰。

這張台灣防詐防護網上路十個月，8月14日公布打詐成果，今年1至6月攔阻3.6億元成績，包括佯稱是早餐店的這個帳戶，即可能是詐騙集團花錢買的人頭帳戶，「金額雖然沒有很多，但跟臨櫃關懷攔阻不一樣，臨櫃攔阻的金額是被害人，他的錢還沒有匯出去；鷹眼是在被害人錢匯出去了，甚至還沒有報警，我們就先去攔截找回錢。」蔡佩玲說。

「鷹眼現在可以很快地就巡查到異常帳戶！」富邦金控金融安全部主管副總經理蔡佩玲，她是鷹眼防詐專案發起人、前洗錢防制辦公室檢察官出身，當CTWANT記者問說最快是1分鐘內？蔡佩玲抿嘴微笑篤定地說「很快！」保留一些機密，免得被犯罪集團探光敵情。

為何蔡佩玲特別強調「快」，「金融業現在面對詐騙，需在思維與作法上根本性改變，就是要『提前預警時間』，還要『提升預警準確度』，才能跟詐騙集團競速。」

銀行行員對於民眾臨櫃提出異常高額款項時，給予關懷詢問，發現像是「愛情詐騙」之類的案件也相當多。（示意圖／報系資料）

「鷹眼識詐聯盟」現在做出了3快？第一快是聯盟銀行導入AI，運用科技防詐比例，從以往的0％到現在的六成，預計2024年底要達到100％；今年10月起，包括陽信銀行、凱基銀行、台中銀行、彰化銀行、第一銀行、遠東銀行與土地銀行等銀行，將透過參數（維護各銀行帳戶個資隱私）導入鷹眼防詐預測模型，逐漸擴展到全島35家聯盟銀行時，即可每半小時就能完成一次可疑帳戶資料自動交換。

第二快即是「預警時間」從以前要等民眾報警後才去看金流帳戶，是落後延遲的，到現在可以平均提前兩周，最快還可以三個月前就示警。

第三快則是「攔阻時間」。「銀行行員在臨櫃攔阻金額的占比是三成，六成多的詐騙金額都是在線上網路上進行的，」「以往是靠人力比對異常、警示帳戶金流來提出預警的準確度，現在也已從0％提高到50％，上半年攔阻了1.8萬件、3.6億元。」蔡佩玲說，

「鷹眼AI巡查異常帳戶的爆發力，屆時將會匯集成一股核彈級威力，希望能夠讓詐騙集團的金流，無所遁形。」一名出席「鷹眼識詐聯盟」成果發表會的銀行主管期待著說。

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