富邦金控副董事長曾銘宗擔任金管會主委期間，曾接到歹徒來電說「爸，我被人綁……你兒子在我手上準備贖款……」嚇得曾聽了冒一身冷汗，趕緊打電話給兒子「幸好兒子很快地接了我的電話，根本沒這回事，但對方的聲音真的好像我兒呀！」曾銘宗數年後重提往事，臉上仍有些驚恐，餘悸猶存。

類似曾銘宗的親身經歷，層出不窮。2023年全年「民眾被詐騙」金額則高達89.44億元，受理報案的共達37823件，然這數字還未包含沒有去報案的黑數金額，以去年警方攔阻及銀行圈存止扣詐騙金額共達93.79億元來看，明顯超出報案金額。

根據我國刑事警察局統計，2024年1～6月的受理詐欺報警案件達19662件，財損金額達52.31億元；常見詐騙案件前三大為「投資詐欺、假網拍（含一般購物）、解除分期付款（ATM）」。

防詐及打詐，也成了舉國重要工作。數位發展部政務次長林宜敬8月14日出席「鷹眼識詐聯盟成果發表會」時憂心地說，「光看去年被詐走高達89多億元的鉅額來看，詐騙集團有這麼多資金可以增設詐騙科技設備、人員等軟硬體升級，我們現在打詐很關鍵的是打科技戰，比技術；在網路上登廣告的也要開始實名制，沒有模糊灰色地帶。」

CTWANT記者調查，目前公私部門聯手出擊打詐，從多家銀行耗資導入AI科技技術，線上線下成立打詐小組，全國銀行行員建立堵詐關懷客戶SOP，財金公司與銀行界成立的「約轉戶灰名單」通報平台，再到「國家級」鷹眼識詐聯盟24小時巡航異常帳戶，與檢警合作的「雷霆專案」、「國泰盾」等，大數據資料分析，預先管制異常帳戶、阻斷詐騙金流，打詐成全民運動。

銀行界總動員全力與警方合作打詐，臨櫃有行員給予關懷提示，線下還透過AI科技技術巡查與勾稽異常金流進出帳戶。（圖／台北富邦銀行提供）

其中，又以35家銀行加入的「鷹眼識詐聯盟」規模最大，其核心AI科技技術「鷹眼識詐模型」為北富銀於2021年底建立，富邦金於2022年以此提出「金融安全數位轉型藍圖」，洗錢防制辦公室檢察官出身的蔡佩玲，正好加入富邦金，她以金融安全部主管副總身分發起鷹眼防詐專案。

蔡佩玲提起防詐，語氣柔和的告訴CTWANT記者一段故事，「我永遠記得那次接到警方通知去相驗時，看到這位爸爸冰冷身體，身旁等候妻女神情是多麼悲戚。」

這個家庭一家四口住在不到16坪屋子裡，父親想讓家人過更好生活，在網路上看到有投資機會，即向親友、銀行貸款籌到200多萬元，匯款之後，沒幾天，邀請他投資的對方line與line群組，瞬間消失，而他也萬念俱灰地結束自己的生命做無言控訴。

富邦金推動「金融安全數位轉型藍圖」進行迄今逾1年半，首先即可看到「廣納多元科技應用」策略下，北富銀、富邦證券、富邦投信及富邦人壽先後導入RPA流程機器人；北富銀並在疑似洗錢交易監控作業導入AI，建立「eAML模型」獵鷹模型，藉由AI機器自動學習功能，大幅降減假警報率，假警報於第一階段測試即降低45％，並計畫於主管機關同意後，取代既有洗防系統。

如今「鷹眼識詐聯盟」在警示帳戶的預先管控比率上，以今年上半年成績來看，已有5家聯盟銀行的月平均預先管控比率落在50％以上，其中有銀行最高可達80％，7家則落在30％～50％。透過AI的學習，此模型判斷異常帳戶準確率較人工提升559倍並可減少人工作業達99％。

「鷹眼識詐AI攔阻的不是數字，而是一條條生命，一個個家庭。」蔡佩玲說，

今年9月起，鷹眼識詐聯盟銀行將開啟線上線下的「全台鷹眼識詐」防詐宣導活動，因應《打詐專法》實施，聯盟間將有直接異常帳戶的警示訊息交換，啟動預控措施「鷹眼照會機制」；並透過聯合學習等新科技的運用，訓練防詐模型以因應新的犯罪手法，建立國家級鷹眼模型。

「鷹眼識詐聯盟」包括台銀、土銀、上海銀、北富銀、國泰世華銀、兆豐銀、全國農業金庫、王道銀、樂天網銀等共35家金融機構。（圖／黃鵬杰攝）

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