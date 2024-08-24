「人頭帳戶，是詐欺集團之命脈。」法務部部長鄭銘謙對於打詐行動開宗明義地點出重點；高檢署檢察長張斗輝更是憂心地說，18歲至30歲青年提供人頭帳戶的占比甚高，突顯青年受詐團利益誘惑較多。

高檢署檢察長張斗輝說，目前統計出的人頭帳戶案件中，電信詐欺案件占比達73％；再就犯罪年齡層分析，18歲～30歲青年占單純提供人頭帳戶、車手、其他電信詐騙之犯罪嫌疑人比各約37％、63％、49％，顯示人頭帳戶為詐團用來詐騙、洗錢之主要管道。

根據金管會統計，打詐攔阻金額有明顯成效的銀行包括國泰世華銀行、台北富邦銀行、中國信託銀行、玉山銀行等，於2024年上半年阻詐金額都超過2億元；居冠的國泰世華銀繼2023年阻詐逾1,800件，今年上半年攔阻已逾2,000件詐騙案，金額達12.4億元。

金融業因而傳出，詐騙集團將很用力打詐的銀行，像是台北富邦銀、國泰世華銀、中國信託銀行等被列為「三不黑名單」，不去開帳戶，不臨櫃領錢，也不做約定轉帳。

CTWANT調查，中信銀行於2022年起打造「神盾聯防機制」，在「迎賓識詐」、「關懷堵詐」、「櫃檯阻詐」三道防線，應用大數據資料分析歸納出 300 項防詐表徵，找出詐騙帳戶的潛在關聯帳戶，提供櫃檯人員於 KYC（Know Your Customer）過程中掌握客戶交易風險，啟動對應防詐機制。

2023年更進一步與警政署合作建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」，與高雄、橋頭及臺南地方檢察署合作，遇疑似詐騙集團車手或被害人臨櫃辦理業務時，啟動聯防措施；今年4月再與臺北地檢署、新北地檢署合作「雷霆專案」，優化詐騙預警機制。

中信銀行應用AI人臉辨識技術阻詐的升級版「神盾聯防」防詐騙ATM，可辨識出可疑人士並自動通報警察單位，金、警聯手有效阻詐。（圖／中信銀行提供）

中信銀行在2023年新增警示帳戶數已較2022年減少近25％，今年前7月亦較去年同期減少6％，顯示相關防詐措施已具成效。

8月12日，中國信託銀行與台北地檢察署等多個單位合作「雷霆專案」舉行意向書簽約儀式，而這也是金融界從導入AI科技揪出異常帳戶，進而擴大到全臺地檢署，透過銀行大數據資料分析能力，打造詐騙預警偵測機制。

中信銀行董事長陳佳文表示，「雷霆專案」係由中信銀行分析臺北與新北地檢署提供之資料後，查出尚未管制的人頭帳戶進行管制，並透過高風險因子進一步識別其本行其他帳戶關聯情形且加以警示，未來透過進一步擴大與檢方合作，進化防詐預警監測機制。

國泰金控旗下的國泰世華銀行則率先於業界於2019年推出風險偵測平台「國泰盾」，並於2023年由國泰世華銀行總經理李偉正號召下成立跨部門「反詐騙專案小組」近40人，橫跨14個總行單位，整合分行前中後台資訊，更進一步提高了國泰世華銀行攔阻金額與件數，成為業界之冠，還幫助警方成功救回數條無辜性命。

該案起自彰化市一名眼尖的國泰世華行員，察覺客戶有大筆異常金流、交易過程神色有異，便主動通報警方。經調查發現，客戶被詐騙集團暴力脅迫提款，並供稱有數名被害人仍被私刑囚禁，警方隨後便展開救援，並順利破獲詐團據點、尋獲被害人。

「Tutor CUB線上金融素養教育課程」連年號召員工擔任志工講師，以線上直播教導孩童正確的金錢價值觀中，也增加「反詐教育」主題，讓金融識詐意識及早向下紮根提升偏鄉孩童反詐意識。（圖／翻攝自國泰世華銀行臉書）

此外，在今年5月，國泰世華銀行東台中分行還偕同警方查獲詐騙集團車手，是該人臨櫃申辦提款卡，經行員檢視其資料時發現已被其他分行設定為疑似詐騙戶。行員遂先去電詢問設定分行，得知前些時日有一位阿姨要存現金20萬至這位申辦戶帳戶，內容稱借貸還款並有港幣要匯入，卻對用途無法清楚表達，但帳戶交易明細皆入帳之後立即領出。

國泰世華銀行員為求謹慎，便通報警方協助，並將卡片掛失網銀註銷，後續查獲該申辦人為車手，成功阻止詐騙不法情事。

國泰世華銀行表示，目前「國泰盾」已再升級，提升用戶數位身份的驗證機制外，更首次新增「犯罪者模組」；透過大數據分析，「國泰盾」能夠整合犯罪者常見的跨場景行為，如「犯罪準備的約轉設定」及「登入次數異常」，並運用AI技術識別關鍵偵測指標，進一步提升防詐能力。

透過全國分行每日即時回報各地詐騙攔阻案件樣態，揭露最新詐騙手法與話術，供後台立即進行系統異常註記，有效提醒行間加強客戶關懷，提升行內情資交流與保護客戶之效率。

為切斷詐騙集團的命脈「人頭帳戶」，包括教育部、金管會等各個部會加強校園、社區等的防詐法律宣導，銀行界則是希望透過提前一步勾稽到異常警示帳戶，攔阻詐騙集團的金額，並能進一步勸阻人頭帳戶莫因幾萬元紅包而吃上坐牢官司、繳交鉅額罰款，揹上前科紀錄，得不償失。

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