男子阿國（化名）因多年膝下無子，於1988年收養阿華（化名）為養子，不料，阿華成年後不思工作，還因公共危險、妨害性自主遭判刑確定，服刑期滿返家後，卻以咆嘯、吵架等方式屢屢要錢，阿國因年紀已大不堪其擾，陸續給了3130萬元，沒想到阿華全數花光後，還帶債主登門跟他討錢，最終因為心力交瘁，訴請終止收養關係。

法院審理，阿國指控，當年他陸續依照指示，匯款或提領共計2550萬元給阿華。但沒多久，阿華又因缺錢花用，而分別騙取400萬及180萬元。他後來在2023年7月因罹患肺炎住院治療，長達一個多月的時間，他的同居人曾多次致電，請求阿華幫忙照顧，但卻都是置之不理，也未曾到醫院探望過。

另外，他出院不久後，阿華因在外積欠債務，罔顧他因罹病在家休養，竟夥同債主到家中，要求他當忙清償所欠債務，導致他不堪其擾，現在他真的年事已高，也因阿華所為感到心力交瘁，顯然已無法再維持收養關係。而阿華未到庭爭執，也未提出書狀聲明或陳述。

阿國的姪子證稱，阿華成年後就沒有工作，養父很疼他，都是靠養父給他錢，阿華前（2022）年出獄後，每2、3天就找養父拿錢，並編造欠繳停車費等理由要錢，阿國因行動不方便在家，並沒有辦法去查證，如果阿華要不到錢就會惡言相向，他住在他們家對面都有聽到，這種狀況時常發生。

法官審酌，阿華不務正業，屢屢向養父索討金錢，甚或以詐欺方式為之，更因為在外欠債，導致債權人家中討債，使其養父不堪其擾，影響居住安寧。而阿國生病住院期間需人照顧，阿華卻沒有關心聞問，顯然未盡子女之扶養、照顧之責。

法官認，雙方養親子間的感情與信賴基礎，確實已出現嚴重破綻。因此，阿國主張依民法第1081條第1項第4款規定，請求宣告終止雙方之收養關係，為有理由，應予准許。