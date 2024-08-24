民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，妻子陳佩琪則在臉書發文證實去看過上億豪宅。台北市議員游淑慧認為，陳佩琪跟柯文哲這兩天開始異口同聲說「我們是要換房子」，一定是有高人指點。

針對陳佩琪看上億豪宅，游淑慧23日在《關鍵時刻》節目中表示，這兩天，一定有高人指點陳佩琪跟柯文哲。因為大家一直質疑，現在他們買一戶豪宅，自備款要6、7千萬，是家裡現金很多嗎？要不然是去哪裡捧這些錢買豪宅。他們要圓這件事，所以這兩天開始異口同聲說「我們是要換房子」，就是要解釋他們其實沒有錢，可能是要把舊的房子賣掉。

游淑慧認為，他們總要給小草一個說法，小草就會開始去轉傳「阿北是要舊換新」。現在所有民眾黨不管是又哭又罵又鬧，全部都是一件事，不是講給我們聽的，而是在講給小草聽，讓小草可以到處去PTT轉傳，或在內部群組轉傳，他們都是在給小草灌輸信仰。

游淑慧更指出，柯文哲現有的房子50幾坪，杭州南路的房子大概40坪，總共加起來就90幾坪。目前是4個人住50幾坪，在台北市已經讓很多人羨慕，不要忘了柯文哲在新竹還有一個1500坪的農地。