今、明兩天受太平洋高壓影響，各地熱如盛夏，午後西半部及東半部山區有雷陣雨，北部山區及中南部近山區易有局部大雨；下周一、二（26、27日）太平洋高壓減弱，水氣增加；下周三至周五（28至30日）盛行西南風，清晨至上午中南部有零星短暫陣雨，午後全台都有大雨機率。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今、明兩天太平洋高壓影響，各地熱如盛夏，午後山區及西半部部分平地有陣雨或雷雨；各地氣溫，北部23至37度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至35度。

下周一、二太平洋高壓減弱，午後局部雷陣雨在近山區發展，部分平地受影響；下周三至周五盛行西南風，清晨與陸風輻合，西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區雷陣雨擴展至平地。

今年第10號颱風珊珊已增強為中颱，吳德榮表示，颱風受東側太平洋高壓的導引，向北北西轉西北、朝日本方向前進，下周二至周四轉向東北大迴轉；下周二登陸前達最強，登陸地點仍因大迴轉而有較大的不確定性，有日本行程的民眾應密切注意。