大陸首款3A遊戲《黑神話：悟空》總銷量突破1000 萬套，最高同時在線人數則是達到300萬人。有一名自稱25年資深遊戲製作人稱「台灣也能做，只是沒必要」。媒體人謝寒冰卻認為，因為台灣金主不願意投資這些東西，再加上台灣遊戲程式開發專門人才都跑到大陸去了，因此註定台灣做不出來。

針對台灣是否也能做出《黑神話：悟空》？謝寒冰23日在中視《庶民大頭家》節目中表示，不是台灣培養不出這些人才，台灣過去確實有遊戲程式開發專門人才，可是問題是，現在這些人才跑到大陸去了；因為台灣沒有這個土壤，這些人才在台灣活不下去，賺不到這麼多錢，而去大陸可以賺到這麼多錢。

謝寒冰接著表示，開發《黑神話：悟空》，對岸是等了5年的時間，燒了好幾十億，台灣哪位老闆願意做這件事？台灣金主不願意投資這些東西，註定台灣做不出來。對岸在做這個遊戲的時候，他們老闆每天睡不著覺，因燒了人家這麼多錢，萬一不成功怎麼辦。我們真的有這個本錢，去跟人家玩這個東西嗎？

謝寒冰指出，《黑神話：悟空》在芬蘭評價最差也有達77%的人喜歡，表示它在全世界都獲得認同，為什麼人家能夠利用一個大家再熟悉不過的題材，繼續不斷的再開發再發展。看來以後中國文化就在大陸這邊，才是中國文化第一品牌，要了解中國歷史故事、文化背景，都是到大陸那邊去，我們已經喪失第一品牌。