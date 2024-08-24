日前有房仲在網路上發文徵求「凶宅試睡員」，開出1天1萬元的驚人報酬，甚至可以直接領現金，瞬間引起討論，不過媒體人許聖梅透露，在國外這其實是一種行業，雖然看似有很高的報酬，但也有相對的限制，且中途放棄還要3倍賠償，相當嚴厲。

許聖梅在節目《震震有詞》中表示，有房仲業者針對新竹一棟凶宅徵人試睡，實際搜尋可以發現有十字架掛在裡面，氣氛看起來有點詭異，但其實這在日本是一種被稱作「洗屋師」的特殊職業，是房仲為了證明住進凶宅不會出事而衍生出的行業。

許聖梅指出，為了拿出證據取信於以後的買家，房仲會跟洗巫師簽下至少1年的合約，期間必須要有正常工作，像普通上班族一樣活動，白天出門上班、晚上回家休息，每天必須在房子內待滿一定的時間，不能晚上跑出去逛夜市，且中途放棄還須3倍賠償。

許聖梅解釋，這是一種正常的房屋交易，藉此讓買家產生「有人能住這麼久，那我是不是也可以」的想法。

日前有房仲業者在臉書「新竹房屋買賣平台」發布凶宅試睡員的徵人啟事，1天薪水高達1萬元，並強調可以「現領」，還留下聯絡電話，瞬間在網路上引起討論，不少人分享貼文笑說「家人們，年收300萬的工作機會，我放這了」，爆紅後原貼文已被刪除。