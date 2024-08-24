民眾黨主席柯文哲假帳風波纏身，民眾黨副秘書長許甫昨（23日）接受網路節目專訪時還一度講到哽咽，「老實說因為我們信用破產，所以大家覺得每一筆都有問題」。

「我直接講，時任競總財務長李文宗財務長要負非常、非常大的責任」許甫在網路節目《觀點芹爆戰》中直言，一個競總財務長怎麼可以這麼不負責任地把所有單據直接交給會計師跟會計師助理，從不查核？這麼大的紕漏你都覺得付錢了事交給會計師就好？到我們回頭要危機處理的時候，才發現「危機重重，到處都是問題，說也說不清」。

此時許甫顯些哽咽表示，接著大家就開始看到全民查帳，不管側翼、敵對陣營，好像每一筆每一筆都有問題的感覺，民眾黨就被迫要一直回應，「老實說因為我們信用破產，所以大家覺得每一筆都有問題」。

許甫也忍不住情緒、眼眶泛淚地說，記得檢調到辦公室的那天，希望民眾黨主動提供憑證等相關證物資料，所以同仁就提供6箱資料，同仁則靠著拍照、影印副本等進行後續對帳作業，外界有疑問時，同仁也都沒有經歷過這些事情，要從這些單據中拼湊蛛絲馬跡，所以有時候相對回應比較慢或是不清楚，我們在跟時間賽跑。