台灣知名狗仔葛斯齊，常揭發演藝圈不為人知的祕密，先前更因踢爆大S、汪小菲的婚變內幕而走紅。近日，葛斯齊再爆某位形象超好的已婚男星出軌，並拋出身分線索。昨(23日)晚間，葛斯齊說該男星已承認出軌，隔空向對方喊話：「請自愛」。

葛斯齊先前在臉書爆料有一名形象超好的男星出軌，身分線索包括「年齡50歲以上」、「已婚」、「大愛戲」、「老婆本月泰國行已返台」、「本月有參加記者會」；不久後，葛斯齊再公布新的線索，指出該男星愛用某品牌的手機，呼籲老婆們可以看一下先生的手機型號，並留意這三天伴侶若忽然換手機、拍戲兩天不返家甚至直接關閉社群軟體，有問題的機率頗高。

葛斯齊勸這名已婚男藝人自愛。（葛斯齊臉書）

昨（23日）晚間，葛斯齊再度發文：「我沒有要摧毀人家家庭！我知道你認了，結束，請自愛。憲哥說，演藝圈是溫暖的。」葛斯齊最終沒有公布該出軌男星的姓名，並把前面兩篇的爆料文刪除，讓部分網友感到失望，紛紛敲碗：「到底是誰？」但也有人讚賞葛斯齊：「你真的現代周處，得繞人處懂得懸崖勒馬，推一個。」